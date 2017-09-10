Единороссы набирают 40% на выборах в гордуму Владивостока после обработки 74% протоколов

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ТАСС, 10 сентября. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в городскую Думу Владивостока после обработки 74% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает избирательная комиссия Приморского края.
"Единая Россия" набирает 39,45%, Коммунистическая партия России на втором месте с результатом более 22%, затем ЛДПР - 12,25%. "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия" набирают по 7%", - говорится на сайте избиркома.
Отмечается, что участие в выборах приняли участие 15,77% избирателей. Для сравнения в 2012 году на выборах депутатов Владивостокской городской думы общая явка составляла 12,95%.
Всего во Владивостоке 10 сентября избирали 35 депутатов городской думы: 18 человек изберутся по спискам партий, прошедших 5% барьер, еще 17 кандидатов определятся в результате голосования по одномантатным округам. Во Владивостоке были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка.