Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного Кавказа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил директора департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа Ольгу Рухуллаеву заместителем главы этого ведомства. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

"Назначить Рухуллаеву Ольгу Владимировну заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа", - говорится в документе.

Согласно положению о министерстве, его руководитель может иметь пять заместителей. Однако до сегодняшнего дня у главы ведомства Льва Кузнецова было лишь четыре заместителя.

Ольга Рухуллаева родилась в Хакасии в 1976 году, долгое время работала в Сибири. В Министерство по делам Северного Кавказа пришла в январе 2015 года.