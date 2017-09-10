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Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного Кавказа

Политика
10 сентября, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Согласно положению о министерстве, его руководитель может иметь пять заместителей. Однако у главы ведомства Льва Кузнецова было лишь четыре заместителя

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил директора департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа Ольгу Рухуллаеву заместителем главы этого ведомства. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

"Назначить Рухуллаеву Ольгу Владимировну заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа", - говорится в документе.

Согласно положению о министерстве, его руководитель может иметь пять заместителей. Однако до сегодняшнего дня у главы ведомства Льва Кузнецова было лишь четыре заместителя.

Ольга Рухуллаева родилась в Хакасии в 1976 году, долгое время работала в Сибири. В Министерство по делам Северного Кавказа пришла в январе 2015 года.

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