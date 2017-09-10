Информация в вбросе на выборах в Северной Осетии не подтвердилась

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Информация о попытке вброса бюллетеней на избирательном участке во Владикавказе не подтвердилась. Об этом сообщила председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева по видеосвязи с информационным центром ЦИК России.

О попытке вброса бюллетеней на участке 311 во Владикавказе ранее рассказал представитель республиканского избиркома. Жители Северной Осетии 10 сентября выбирали депутатов законодательного собрания.

Как пояснила Моргоева, избирком нашел девушку, которая фигурировала на видеозаписи момента возможного вброса.

"Вброса на самом деле не было, никто из наблюдателей этот факт не подтвердил <…> Не смогла нам девушка объяснить, каким образом в руках у нее оказалось два бюллетеня, а не один", - сказала Моргоева.

Она подчеркнула, что бюллетени могли склеиться. Как только девушка обнаружила, что у нее в руках находятся два бюллетеня, она не стала опускать их в урну. "Умысла использовать несколько бюллетеней не было", - резюмировала председатель ЦИК Северной Осетии.

К настоящему моменту голосование в республике уже завершилось.