Политолог Богданов объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в РФ в 2018 году.
"Я могу сразу заявить, что я иду кандидатом в президенты на эти выборы, сто процентов", - сказал он в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов", посвященного единому дню голосования 10 сентября. В 2008 году Богданов уже принимал участие в выборах президента и набрал 1,3% голосов избирателей.
Отвечая позднее на вопросы журналистов, Богданов пояснил, что планирует выдвигаться от "пула" непарламентских партий, возможно, вместе с еще одним - двумя победителями готовящихся праймериз. "Самовыдвиженец собирает 300 тыс. подписей, а если [кандидат идет] от партии, то 100 тыс.", - напомнил он. "Мы собираемся собрать как можно больше непарламентских партий, сделать рейтинговое голосование, праймериз - как угодно можно назвать - и вычленить одного, а может быть, двух или трех кандидатов, если они будут набирать приблизительно одинаковое количество голосов", - пояснил политолог.
"Мы предварительно называем эти партии "третья сила", каждый из этих кандидатов пойдет от своей партии. Я пойду от КПСС [Коммунистическая партия социальной справедливости]", - уточнил Богданов. По его словам, "начиная, скорее всего, со следующей недели начнется формирование народного голосования, а само голосование, дебаты и прочее начнется недели через две-три". "Такие праймериз состоятся и в регионах", - рассчитывает он.
Отвечая на вопрос ТАСС, Богданов рассказал, что уже ведутся соответствующие переговоры с Демократической партией России, Монархической партией России, Народной партией России, Партией ветеранов, Союзом горожан и рядом других. Он не скрывал, что планирует баллотироваться в том числе с целью приобрести известность среди избирателей в преддверии последующих федеральной парламентской кампании и выборов мэра Москвы. "Второе не хочу, хочу третье место", - ответил он на вопрос о том, какое надеется занять место в президентской гонке.
Выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года, кампания официально будет объявлена в период с 7 по 17 декабря 2017 года.