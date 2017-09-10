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"Гражданский контроль": жалоб на административный ресурс на выборах стало меньше

Политика
10 сентября, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Сопредседатель организации Александр Брод сообщил, что большая часть критических сообщений по теме выборов касалась незаконной агитации

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественная организация "Гражданский контроль" фиксирует снижение количества жалоб на применение административного ресурса на выборах. Об этом сообщил в воскресенье журналистам сопредседатель организации, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

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Он напомнил, что представители "Гражданского контроля" в единый день голосования наблюдали за выборами в ряде регионов. Всего "Гражданский контроль" получил в течение дня порядка 300 сообщений, однако часть из них не касалась выборов.

"Большая часть критических сообщений по теме выборов касалась незаконной агитации <…> Мы столкнулись с таким явлением, что в соцсетях некоторые чиновники публиковали призывы голосовать за определенных лиц", - отметил Брод.

При этом, по его словам, "меньше значительно стало жалоб на применение административного ресурса, давление на избирателей, подвоз избирателей".

"Несколько сообщений не подтвердились. Имею в виду так называемые вбросы в Краснодарском крае, сообщения о фальшивых бюллетенях в Кировской области также не нашли подтверждения - там были бюллетени с типографскими ошибками", - отметил Брод.

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