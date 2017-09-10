В Саратове голосование на одном из участков могут признать недействительным из-за вброса

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Результаты прошедших в воскресенье выборов главы Саратовской области и депутатов областной думы на одном из участков Саратова могут признать недействительными в связи с заявлением о попытке вброса бюллетеней от члена избирательной комиссии. Об этом журналистам сообщил председатель областного избиркома Павел Точилкин.

"Поступило сообщение от одного из членов избирательной комиссии о якобы имевшей место попытке вброса бюллетеней. Чтобы результаты выборов на данном участке были признаны действительными, сейчас необходимо подсчитать количество бюллетеней и сопоставить их с реестром проголосовавших. На месте работают члены избиркома, уполномоченный по правам человека и член ассоциации "Гражданский контроль", - сказал Точилкин.

Он уточнил, что подозрительный бюллетень лежал сверху пачки у одного из членов избиркома. После его обнаружения он был признан недействительным и погашен. "Эта информация не должна послужить причиной сомнений в легитимности выборов", - подчеркнул глава комиссии.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Саратовской области произошла попытка вброса бюллетеней. Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн для голосования. Его поймали за руку, выхватили пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. По данным избиркома, бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту попытки вброса бюллетеней.