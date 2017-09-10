В Саратове голосование на одном из участков могут признать недействительным из-за вброса

Медведев: выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровнеПолитика 10 сентября, 21:46
Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третийСпорт 10 сентября, 21:26
Куйвашев лидирует на выборах губернатора на Урале после обработки более 26% протоколовПолитика 10 сентября, 21:07
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛСпорт 10 сентября, 20:57
Сборная Испании победила турок и вышла в 1/4 финала ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 20:45
Голосование под звуки вальса: Севастополь впервые в своей истории выбирает губернатораПолитика 10 сентября, 20:43
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию УкраиныМеждународная панорама 10 сентября, 20:39
Тренер "Витязя" Белов не может предъявить претензий хоккеистам после поражения от "Барыса"Спорт 10 сентября, 20:38
Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного КавказаПолитика 10 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Результаты прошедших в воскресенье выборов главы Саратовской области и депутатов областной думы на одном из участков Саратова могут признать недействительными в связи с заявлением о попытке вброса бюллетеней от члена избирательной комиссии. Об этом журналистам сообщил председатель областного избиркома Павел Точилкин.
"Поступило сообщение от одного из членов избирательной комиссии о якобы имевшей место попытке вброса бюллетеней. Чтобы результаты выборов на данном участке были признаны действительными, сейчас необходимо подсчитать количество бюллетеней и сопоставить их с реестром проголосовавших. На месте работают члены избиркома, уполномоченный по правам человека и член ассоциации "Гражданский контроль", - сказал Точилкин.
Он уточнил, что подозрительный бюллетень лежал сверху пачки у одного из членов избиркома. После его обнаружения он был признан недействительным и погашен. "Эта информация не должна послужить причиной сомнений в легитимности выборов", - подчеркнул глава комиссии.
Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Саратовской области произошла попытка вброса бюллетеней. Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн для голосования. Его поймали за руку, выхватили пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. По данным избиркома, бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту попытки вброса бюллетеней.