Явка на выборах губернаторов в ЦФО ниже, чем в прошлые годы

ТАСС, 10 сентября. Явка на выборах губернаторов Белгородской, Рязанской и Ярославской областей на 18:00 мск оказалась ниже прошлогодних показателей. Самую высокую явку по-прежнему показывают жители Белгородской области, где к вечеру проголосовали 47,45% избирателей.

"В Белгородской области к 18:00 мск проголосовали 47,45% избирателей. На предыдущих выборах губернатора в 2012 году к этому времени голоса успели отдать 51,19% белгородцев", - сообщает местный избирком. За ситуацией на участках в регионе в течение дня следил советник уполномоченного по правам человека в РФ Олег Попов.

В Рязани выборы проходят спокойно

В Рязанской области явка на выборах губернатора на 18:00 мск составила 31,81%, что ниже аналогичного показателя 2012 года, когда явка к этому времени достигла 37,82%.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Как прокомментировала активность населения первый заместитель главного редактора Рязанской областной газеты "Рязанские ведомости" Ирина Сизова, местных жителей могла отпугнуть предсказуемость итогов голосования, а также спокойная избирательная кампания. "Избирательная кампания прошла настолько спокойно, что вообще для Рязани не характерно. В Рязани все время какие-то скандалы, или видимость скандалов, или какие-то нарушения", - отметила собеседник агентства.

Как пояснил журналистам зампредседателя облизбиркома Дмитрий Боков, в течение предвыборной кампании в комиссию поступило 62 жалобы, в то время как во время прошлогодней думской кампании их было более 140. В комиссии отметили, что нарушения не повлияют на результаты выборов.

"Явка на выборах губернатора Ярославской области на 18:00 составила 28,68%", - сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

На выборах губернатора в 2003 году явка на 18:00 составляла 53,95%. По словам экспертов, такой показатель обусловлен тем, что выборы главы региона совпали с выборами депутатов Госдумы. "Сравнивать эти показатели некорректно, потому что это была в первую очередь явка выборы федерального уровня", - пояснил ТАСС политолог Андрей Становой.

С ним согласен член общественной палаты РФ Максим Григорьев. "Выборы, которые у нас носят региональный и муниципальный характер, получают принципиально меньшую явку, чем федеральные", - рассказал Григорьев журналистам.

Характерно низкая явка

К 18:00 мск в Брянской области, где проходят довыборы в Государственную думу по одномандатному округу № 77, явка составила 28,97%, сообщили в региональном избиркоме.

"Для довыборов невысокая явка - явление характерное. Люди хорошо понимают, что уже сложилась расстановка сил, новое голосование мало что изменит", - пояснил ТАСС председатель областного совета Федерации независимых профсоюзов Брянской области Ольга Полякова. Она также добавила, что и агитационная кампания перед довыборами в регионе была не очень активная, кандидаты ярко себя не проявляли. "Ко всему, выходные, в которые в этом году проходит единый день голосования, выдались погожими, и многие решили использовать воскресенье по его прямому назначению - отдыхать", - отметила представитель брянских профсоюзов.