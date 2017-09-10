Член СПЧ считает, что региональные власти перестали "рисовать явку" избирателей на выборах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Регионы на выборах в этом году перестали "рисовать явку", при этом в ряде субъектов РФ показатели активности избирателей выше, чем во время прошлых кампаний. Такое мнение высказал в воскресенье член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель организации "Гражданский контроль" Александр Брод.

"На мой взгляд, хорошая тенденция, что регионы перестали рисовать явку, соревноваться, кто больше, как это было в приснопамятные годы. Некоторые регионы показали хорошую явку, даже выше показателей прежних лет, имею в виду Пермский край, Свердловскую область, Саратовскую, Ярославскую области", - сказал он журналистам в информационном центре ЦИК РФ.

Брод добавил, что в целом, если сравнивать показатели прежних лет и даже показатели некоторых европейских стран, "явка в общем соответствует этим показателям".

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.