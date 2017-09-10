Аппарат омбудсмена получил втрое меньше обращений по выборам, чем в прошлые годы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил в три раза меньше обращений, связанных с выборами 10 сентября, чем в прошлые два года. Об этом сообщила журналистам Татьяна Москалькова в информационном центре ЦИК РФ.

"К уполномоченному по правам человека почти в три раза меньше поступило жалоб и обращений, чем в прошлые два года", - сказала она.

Москалькова добавила, что увеличилась оперативность реагирования органов власти на сообщения о нарушениях.

В частности, она напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино и его заместителя из-за возможных нарушений на выборах.

Также в районе были заменены все председатели участковых избиркомов.