Медведев: выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен тем, как прошел единый день голосования.

"Мы можем свидетельствовать, что выборы - а их было много в этот единый день голосования - в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне", - сказал он на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений "Единой России". По мнению Медведева, тот факт, что выборы состоялись, "подтверждают и наши сторонники, и в целом наблюдатели, которые были на всех избирательных участках".

Медведев отметил, что "в этот раз выборы не были совмещены с федеральной кампанией, но в целом это не сказалось на их качестве, и практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам и достаточно высокую активность - где-то больше, где-то меньше, но везде выборы прошли на хорошем уровне".

Участие "Единой России"

Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия приняла в нынешних выборах самое активное участие. "Мы выдвинули в общей сложности около 37 тыс. кандидатов практически в каждом избирательном округе - и по выборам в законодательные собрания, и в муниципальные органы власти, и в органы местного самоуправления", - сказал он.

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По мнению Медведева, "самое главное - это все-таки высокий уровень отдачи от наших кандидатов, той активности, которую наши кандидаты демонстрировали в ходе избирательной кампании". "Ведь "Единая Россия" выдвинула кандидатов практически в каждом избирательном округе за небольшим исключением, то есть мы старались в каждом округе доносить позицию "Единой России" до наших избирателей, объясняя, какие мы предлагаем решения существующим проблемам, какие в нашей стране существуют возможности для их решения как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном уровне", - сказал Медведев. На его взгляд, "все это возымело неплохое действие".

Премьер подчеркнул, что "Единая Россия" заинтересована в чистых бесконфликтных выборах. "Наша партия "Единая Россия" максимально заинтересована в чистых бесконфликтных выборах, потому что споры уже отгремели, сторонники разных партий, кандидаты могли продемонстрировать свои программы", - сказал Медведев.

Как отметил Медведев, избиратель на выборах сказал "свое окончательное слово". Глава правительства и лидер партии заслушал отчет избирательного штаба на Сахалине.

"Относительно недавно я был у вас в гостях. Надеюсь, что результаты работы и правительства, и муниципальных депутатов, и законодательного собрания будут на самом высоком уровне оценены нашими избирателями", - заявил Медведев.

Поблагодарил избирателей

Премьер-министр выразил благодарность россиянам, принявшим участие в едином дне голосования.

"Хотел бы, пользуясь этой возможностью, от моих товарищей, естественно, от своего имени поблагодарить вообще всех избирателей, которые приняли участие в едином дне голосования, потому что это все-таки вопрос гражданской ответственности", - сказал он на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений "Единой России". Медведев особо отметил уровень явки в Саратовской области, подчеркнув, что такая высокая активность является результатом работы, которую вело региональное отделение "Единой России" на территории региона. "Именно поэтому люди, даже несмотря на хорошую погоду, пришли к избирательным участкам", - заметил он.

Медведев подчеркнул, что нынешний единый день голосования серьезно отличается от прошлогоднего, когда в стране прошли федеральные выборы. По мнению премьера, это накладывает свой отпечаток. "Но тем не менее и здесь все прошло благополучно, на мой взгляд, это очень хороший результат", - дал оценку лидер "Единой России".

По оценке Медведева, возглавляемая им партия "попала в повестку дня". "Мы обязательно продолжим работу над всеми партийными проектами, и каждый регион, каждая территория может внести здесь свою лепту", - заключил он.