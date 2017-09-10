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Памфилова просит "Голос" передать ЦИК данные о нарушениях на выборах в Алтайском крае

Политика
10 сентября, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Активисты движения заявили об обеспокоенности "аномально" высоким досрочным голосованием

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила движение в защиту прав избирателей "Голос" передать ей информацию о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках в Алтайском крае.

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Как заявил сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц, у них есть информация о возможных нарушениях в этом регионе. В частности, активистов "Голоса" беспокоит "аномально высокое досрочное голосование".

"Я прошу все факты [о возможных нарушениях] срочно отдать. Наберем основания для отмены [результатов голосования] и отменим, чтобы жизнь медом не казалась им", - сказала в воскресенье в ЦИК Памфилова, обращаясь к Мельконьянцу. Она напомнила, что в настоящий момент в Алтайском крае находится член ЦИК Александр Кинев, который следит за ходом выборов.

Мельконьянц также отметил, что у активистов есть сведения о нарушениях в ходе голосования и в других регионах страны, которые они также намерены передать в ЦИК РФ.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня.

Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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Единый день голосования - 2017
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Памфилова, Элла Александровна
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