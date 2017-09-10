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Барщевский: выборы в Москве были скучными

Политика
10 сентября, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В Москве проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы и в 325 округах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами муниципальных депутатов в Москве Михаил Барщевский назвал ход голосования "скучным" из-за низкой явки и отсутствия серьезных нарушений. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье.

"Нам как наблюдателям скучно. Проходит какая-то информация о нарушениях. Стали смотреть <…> не нашли нарушений. Ничего серьезного нет", - сказал он.

Между тем из серьезных нарушений, которые не входят в зону ответственности Общественного штаба, он назвал несоответствие количества возвращенных конвертов с бюллетенями для досрочного голосования числу зарегистрированных избирателей-досрочников. "Количество конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей превысило число досрочно проголосовавших избирателей, включенных в реестр", - сказал он, добавив при этом, что доля досрочно проголосовавших составляет порядка 0,031% от всех избирателей региона.

Ранее в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что больше всего жалоб на возможные нарушения в ходе выборов поступило в Москве - 532.

Единый день голосования в России - 10 сентября 2017 года. В Москве в этот день проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы и в 325 округах.

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