Барщевский: выборы в Москве были скучными

Плодотворное начало олимпийское сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристовСпорт 10 сентября, 23:38
Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 23:30
Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKADСпорт 10 сентября, 22:54
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%Экономика и бизнес 10 сентября, 22:48
"Вуэльта-2017": первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка КонтадораСпорт 10 сентября, 22:45
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столицеПолитика 10 сентября, 22:29
Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 22:15
Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 годЭкономика и бизнес 10 сентября, 22:15
В России завершился единый день голосованияПолитика 10 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами муниципальных депутатов в Москве Михаил Барщевский назвал ход голосования "скучным" из-за низкой явки и отсутствия серьезных нарушений. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье.
"Нам как наблюдателям скучно. Проходит какая-то информация о нарушениях. Стали смотреть <…> не нашли нарушений. Ничего серьезного нет", - сказал он.
Между тем из серьезных нарушений, которые не входят в зону ответственности Общественного штаба, он назвал несоответствие количества возвращенных конвертов с бюллетенями для досрочного голосования числу зарегистрированных избирателей-досрочников. "Количество конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей превысило число досрочно проголосовавших избирателей, включенных в реестр", - сказал он, добавив при этом, что доля досрочно проголосовавших составляет порядка 0,031% от всех избирателей региона.
Ранее в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что больше всего жалоб на возможные нарушения в ходе выборов поступило в Москве - 532.
Единый день голосования в России - 10 сентября 2017 года. В Москве в этот день проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы и в 325 округах.