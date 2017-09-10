Москалькова предложила ставить в паспорт отметку о голосовании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в паспорта россиян следует ставить отметки об участии в выборах, чтобы избегать повторного голосования и фальсификаций.

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Выступая в информационном центре ЦИК РФ, она сообщила, что в аппарат омбудсмена поступали сообщения в возможном голосовании одного человека на нескольких участках. "Вновь встает вопрос об использовании международного опыта по введению системы, которая бы препятствовала возможности человеку проголосовать на двух участках. Это может быть введение странички в паспорте", - предложила Москалькова.

"Это очень важный момент, чтобы у нас не было злоупотреблений", - подчеркнула омбудсмен.