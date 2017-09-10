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Явка на выборах в Карелии составила 27%

Политика
10 сентября, 21:51 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, сентября. /ТАСС

В Калининградской области явка составила 37%

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КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Карелии и Калининградской области на выборах губернаторов в этом году работают дольше, чем в остальных регионах в СЗФО: так, за два часа до закрытия участков в Карелии явка составила 27%, а в Калининградской области за час до закрытия - 37,47%.

"На 20:00 (по местному времени, 21 мск) явка составила 37,47%", - сказали в Калинингралской областной избирательной комиссии. На 18:00 по местному времени показатель был равен 32,79%.

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Явка в Карелии (время совпадает с московским), где впервые за 15 лет выбирают губернатора, на 20:00 мск составила 27%, проголосовали 144 тыс. 60 избирателей. В республике голосование завершится в 22:00 мск.

"Эксперты еще до дня голосования говорили, что явка на выборах главы республики будет низкой из-за предопределенности итогов голосования. Кроме этого, Карелия традиционно показывает низкую явку из-за того, что жители имеют низкий уровень доверия к власти и избирательной системе - они не ходят на выборы и не голосуют. Также, но в меньшей степени, повлиял дождь", - сказала главный редактор карельской интернет-газеты "Столица на Онего" Наталья Захарчук.

В Калининградской области эксперты отмечают некоторую "электоральную усталость". "Учитывая, что выборы в регионе шли третий год подряд разного уровня, конечно, некая электоральная усталость у избирателей накопилась", - сказал социолог, проректор по социальным коммуникациям Балтийского федерального университета им. И. Канта. Ефим Фидря.

Жители Калининградской области и Карелии выбирают в воскресенье главу региона. Голосование в Калининградской области началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и завершится на в 21:00 по местному времени (22:00 мск). В Карелии избирательные участки работают с 08:00 до 22:00 мск.

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