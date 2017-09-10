Участковая комиссия в Москве разоблачила ряженого избирателя

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Члены участковой комиссии одного из участков в районе Метрогородок в Москве разоблачили избирателя, который, переодевшись, пытался проголосовать второй раз. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Несостоявшийся актер проголосовал по своему паспорту, потом переоделся и с поддельным паспортом вновь пришел за бюллетенем. Бдительные члены комиссии его разоблачили, ведется доследственная проверка", - сказал Реут.
Он также сообщил, что еще на одном участке в Басманном районе нарушение было допущено со стороны одного из кандидатов. Ранее он как избиратель проголосовал досрочно, а в день выборов, решив проверить бдительность участковой комиссии, вновь пришел на свой участок, где ему выдали бюллетень.
"Он его опустил в урну и побежал жаловаться в полицию. Сейчас проводятся следственные действия. Кандидат не знал, что за повторное голосование сейчас предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Реут.
В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что бдительные избиратели на одном из участков обнаружили в кабинках агитационные материалы одного из кандидатов, о чем сообщили комиссии. Еще на одном участке агитировали при входе.
"Факт подтвержден", - отметил Горбунов.
По его словам, еще один случай произошел с комиссией, которая занималась голосованием на дому.
"Пожаловались, что они сидели на лавочке и заполняли бюллетени. Оказалось, что они не дозвонились до избирателя и, как и положено, составляли акт о том, что квартира закрыта. Просто все по-разному преподносится", - сказал Горбунов.