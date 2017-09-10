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Около 17 тыс. сотрудников Росгвардии проголосовали на выборах

Политика
10 сентября, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По состоянию на 20:00 мск, 96,6% военнослужащих проголосовали на выборах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 17 тыс. бойцов Росгвардии проголосовали на выборах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Около 17 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также члены их семей, зарегистрированные по адресам воинских частей, проголосовали сегодня на избирательных участках. Более 850 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, задействованных в день голосования к охране общественного порядка, проголосовало досрочно", - сообщили в Росгвардии.

Два сотрудника ведомства баллотировались на выборах в депутаты муниципальных образований в Восточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"По состоянию на 20:00 мск в едином дне голосования приняло участие 96,6% военнослужащих войск национальной гвардии, в том числе в Восточном округе войск национальной гвардии РФ - 100%, Сибирском - 99,6%, Уральском - 98,4%, Северо-Кавказском - 99,2%, Приволжском - 99,6%, Северо-Западном - 96,1%, Центральном - 98,1%, а также в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского - 97,8%", - добавили в пресс-службе Росгвардии.

Охрану общественного порядка совместно с МВД России на выборах обеспечили 62,5 тыс. бойцов Росгвардии. Находившиеся в резерве на случай обострения обстановки мобильные группы спецподразделений ведомства задействованы не были. В ряде регионов росгвардейцы задействовали беспилотники "Око" для мониторинга ситуации около избирательных участков.

"По завершении голосования сотрудники вневедомственной охраны обеспечили сохранность бюллетеней при транспортировке их в избирательные комиссии", - добавили в Росгвардии.

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