Член ОП: явка на выборах соответствует традициям регионов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев считает, что явка на выборах в единый день голосования соответствует электоральным традициям регионов, а количество нарушений снизилось.
"В целом явка соответствует той практике, которая была в регионах, электоральной истории регионов. Везде явка, западный опыт, она уменьшается, особенно в крупных регионах, и то, что явка в Москве не очень большая, ничего нового здесь нет", - сказал Григорьев журналистам в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".
"Наша группа по контролю за выборами наблюдала во всех регионах, где проходили выборы, по ситуации мы можем сказать, что количество нарушений на порядок меньше, чем было на прошлых выборах", - добавил он.
Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.