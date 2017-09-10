Зюганов: КПРФ по итогам выборов укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и в Сибири

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в результате прошедших в воскресенье выборов его партия укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и в Сибири.

"Мы подвели предварительные итоги и считаем, что укрепили позиции на Дальнем Востоке, в Сибири", - заявил он журналистам.

"В целом наша команда отработала честно, достойно", - указал политик.

При этом, по его мнению, выборы проходили в неудобное для избирателей время и их нужно было провести в конце октября или в марте.

"В результате три четверти [избирателей] крупных городов проигнорировали эти выборы, им некогда участвовать в таких выборах", - сказал Зюганов.