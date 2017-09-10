Зюганов: КПРФ по итогам выборов укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и в Сибири

Плодотворное начало олимпийское сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристовСпорт 10 сентября, 23:38
Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 23:30
Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKADСпорт 10 сентября, 22:54
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%Экономика и бизнес 10 сентября, 22:48
"Вуэльта-2017": первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка КонтадораСпорт 10 сентября, 22:45
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столицеПолитика 10 сентября, 22:29
Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 22:15
Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 годЭкономика и бизнес 10 сентября, 22:15
В России завершился единый день голосованияПолитика 10 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в результате прошедших в воскресенье выборов его партия укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и в Сибири.
"Мы подвели предварительные итоги и считаем, что укрепили позиции на Дальнем Востоке, в Сибири", - заявил он журналистам.
"В целом наша команда отработала честно, достойно", - указал политик.
При этом, по его мнению, выборы проходили в неудобное для избирателей время и их нужно было провести в конце октября или в марте.
"В результате три четверти [избирателей] крупных городов проигнорировали эти выборы, им некогда участвовать в таких выборах", - сказал Зюганов.