В России завершился единый день голосования

ТАСС, 10 сентября. Единый день голосования, в ходе которого в России состоялось 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней, завершился. Последними, в 22:00 мск, закрылись избирательные участки в Карелии и Калининградской области, жители которых 10 сентября выбирали глав своих регионов.

Нестандартное время

Стандартным сроком работы избирательных участков в России является период с 08:00 до 20:00 по местному времени. Таким образом, традиционно выборы завершаются в 21:00 мск закрытием участков в самом западном регионе РФ - Калининградской области.

Согласно законодательству, продолжительность голосования не может составлять менее 10 часов, регионам разрешено увеличивать его. В этом году таким правом воспользовались, в частности, Пермский край и республика Карелия, где участки закрылись в 22:00 по местному времени (в Карелии оно совпадает с московским).

Как поясняли карельские депутаты, принимавшие соответствующий закон, это было сделано для удобства дачников и местных жителей, которые поздно заканчивают работу. В Калининградской области голосование проходило с 7:00 до 21:00 по местному времени (22:00 мск).

В облизбиркоме ТАСС пояснили, что "основанием для принятия решения стали обращения, поступившие в областную думу и областную избирательную комиссию от общества садоводов и общества ветеранов войн, с просьбой об увеличении времени для голосования".

Статистика выборов

Прошедший в воскресенье единый день голосования охватил практически всю территорию страны: выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов.

Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений. В списки для голосования были включены порядка 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний, также прошло множество выборов муниципального уровня, в том числе местных депутатов избирали в Москве.

По данным на 18:00 мск самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ отмечена в Мордовии (71%). В Карелии показатели электоральной активности на эту же временную отсечку, по информации ЦИК, составляет 23,5%, в Новгородской области - 24,8%, в Калининградской области - 26,3%, в Кировской области - 27,2%, в Рязанской области - почти 32%, в Севастополе - 30,5%, в Ярославской области - 28,7%, в Марий Эл - 37%, в Пермском крае - 39%.

Эксперты считают эти показатели активности избирателей нормальными.

"Явка благоприятная, традиционная для выборов в заксобрания и муниципалитеты", - полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

В целом, по оценке электоральных наблюдателей, выборы прошли спокойно, без большого количества нарушений.

"По сравнению с предыдущими годами мы видим снижение количества нарушений, а не их рост", - заявил президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Первые результаты

Избирательные комиссии разного уровня уже подводят итоги выборов - значительная часть протоколов обработаны в регионах Дальнего Востока и в Сибири.

Так, по итогам обработки 52,5% протоколов врио главы Бурятии Алексей Цыденов лидирует с 87,29% голосов, а руководитель Томской области Сергей Жвачкин ("Единая Россия"), переизбирающийся на этот пост, набирает после обработки 6,43% протоколов участковых избирательных комиссий 53,41%.

Что касается выборов в законодательные собрания, то на данный момент большая часть протоколов обработана лишь в Сахалинской области. Там после обработки 78,88% протоколов участковых избирательных комиссий список "Единой России" набирает 45,76% голосов плюс по одномандатным округам кандидаты-единороссы выигрывают девять мест.

"Пока результаты укладываются в ожидаемые показатели", - оценил имеющиеся предварительные результаты выборов руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.