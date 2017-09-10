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Грызлов: "Единая Россия" по итогам выборов подтвердила позиции ведущей партии страны

Политика
10 сентября, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Политик поблагодарил россиян за поддержку, заверив, что единороссы будут "делать все, чтобы это доверие оправдалось"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам прошедших в воскресенье выборов разного уровня в 82 регионах РФ подтвердила статус ведущей партии страны. Такое мнение высказал журналистам глава Высшего совета единороссов Борис Грызлов.

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"По итогам голосования наша партия подтвердила свои позиции, позиции ведущей, главной партии страны. Мы укрепили основу для дальнейшей работы - и в плане законодательства, и в плане участия в следующих выборах", - заявил Грызлов.

Он поблагодарил россиян за поддержку, заверив, что единороссы будут "делать все, чтобы это доверие оправдалось".

Грызлов обратил внимание, что результаты "Единой России" были достигнуты "в непростой конкуренции". "Но мы сами заинтересованы в этой конкуренции. Мы приветствуем активное участие других партий и видим, что опыт "Единой России", включая и наше предварительное голосование, востребован и важен для всей политической системы", - убежден он.

Выборы 10 сентября

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.

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