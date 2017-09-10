Медведев: результаты выборов в Удмуртии дадут Бречалову право прописаться в регионе

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил врио губернатора Удмуртии Александру Бречалову встать на миграционный учет в республике, которой он руководит.
"У вас теперь есть, мне кажется, все основания как минимум зарегистрироваться (по месту жительства - прим. ТАСС) на территории родной республики", - с улыбкой заявил Медведев на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений "Единой России".
"Вы человек скромный, мне сказали, что было так определено: если доверие (на выборах - прим. ТАСС) получите, то тогда зарегистрируетесь", - рассказал премьер. "На семейном совете так и решили", - подтвердил его слова Бречалов. Он также согласился, что теперь, после выборов, он обязательно пропишется в регионе. Медведев в ответ заметил, что сначала нужно дождаться официальных результатов выборов.
Глава кабмина отметил, что удмуртское региональное отделение партии со своими задачами справилось "и продемонстрировало очень неплохой уровень работы".
Ряд СМИ сообщили ранее, что Бречалов не смог проголосовать на выборах в Удмуртии из-за отсутствия прописки.