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Медведев: результаты выборов в Удмуртии дадут Бречалову право прописаться в регионе

Политика
10 сентября, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что врио губернатора Удмуртии Александр Бречалов не смог проголосовать на выборах в своем регионе из-за отсутствия прописки

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил врио губернатора Удмуртии Александру Бречалову встать на миграционный учет в республике, которой он руководит.

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"У вас теперь есть, мне кажется, все основания как минимум зарегистрироваться (по месту жительства - прим. ТАСС) на территории родной республики", - с улыбкой заявил Медведев на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений "Единой России".

"Вы человек скромный, мне сказали, что было так определено: если доверие (на выборах - прим. ТАСС) получите, то тогда зарегистрируетесь", - рассказал премьер. "На семейном совете так и решили", - подтвердил его слова Бречалов. Он также согласился, что теперь, после выборов, он обязательно пропишется в регионе. Медведев в ответ заметил, что сначала нужно дождаться официальных результатов выборов.

Глава кабмина отметил, что удмуртское региональное отделение партии со своими задачами справилось "и продемонстрировало очень неплохой уровень работы".

Ряд СМИ сообщили ранее, что Бречалов не смог проголосовать на выборах в Удмуртии из-за отсутствия прописки.

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Темы
"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
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Медведев, Дмитрий Анатольевич Бречалов, Александр Владимирович
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