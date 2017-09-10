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КПРФ считает явку на выборах "безобразно низкой" из-за времени проведения дня голосования

Политика
10 сентября, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В сентябре у избирателей много других забот, отметили в партии

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. КПРФ считает явку на выборах "безобразно низкой" из-за проведения единого дня голосования в сентябре, когда у избирателей много других забот. Об этом заявил в воскресенье журналистам первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Явка безобразно низкая, это очевидно. Одна из причин - это проведение выборов в сентябре, месяце, когда у огромного числа наших граждан много других забот", - сказал он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже возмутился неудобным для избирателей временем голосования. "Три четверти (избирателей - прим. ТАСС) крупных городов проигнорировали эти выборы, им некогда участвовать в таких выборах", - сказал он. Зюганов подчеркнул, что выборы нужно проводить в конце октября или в марте.

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