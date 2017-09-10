Единоросс Яхнюк лидирует на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк лидирует на дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу (Ленинградская область) после обработки порядка 25% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.

Сейчас Яхнюк набирает 55,17% голосов. За ним следуют Николай Кузьмин (КПРФ) с 13,18% и Марина Любушкина из "Справедливой России" с 9,58%.

Наталья Круглова из ЛДПР набирает 5,51%, Андрей Широков из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 4,72%, Константин Жуков из "Коммунистов России" - 3,52%, Сергей Гуляев из "Яблока" - 3,26%, Валерий Шинкаренко из "Родины" - 1,05% и Серик Уразов из "Патриотов России" - 0,60%.

Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам проходили для замещения мандатов, ставших вакантными после отказа бывшего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова от депутатских кресел.