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Единоросс Яхнюк лидирует на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу

Политика
10 сентября, 22:42 дата обновления: 10 сентября, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

После обработки 5,80% итоговых протоколов Яхнюк набирает 50,18% голосов, за ним следуют Николай Кузьмин с 14,37% и Марина Любушкина из "Справедливой России"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк лидирует на дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу (Ленинградская область) после обработки порядка 25% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.

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Сейчас Яхнюк набирает 55,17% голосов. За ним следуют Николай Кузьмин (КПРФ) с 13,18% и Марина Любушкина из "Справедливой России" с 9,58%.

Наталья Круглова из ЛДПР набирает 5,51%, Андрей Широков из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 4,72%, Константин Жуков из "Коммунистов России" - 3,52%, Сергей Гуляев из "Яблока" - 3,26%, Валерий Шинкаренко из "Родины" - 1,05% и Серик Уразов из "Патриотов России" - 0,60%.

Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам проходили для замещения мандатов, ставших вакантными после отказа бывшего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова от депутатских кресел.

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