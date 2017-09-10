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Врио главы Томской области лидирует на выборах после обработки 68% бюллетеней

Политика
10 сентября, 22:46 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, сентября. /ТАСС

По данным ГАС "Выборы", Сергей Жвачкин больше всего голосов получил в городе Стрежевой на севере Томской области - более 80%, меньше всего в Томске

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ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Томской области Сергей Жвачкин набирает почти 59% голосов после обработки 68% бюллетеней [518 участков из 778], сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

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"Предварительные результаты досрочных выборов губернатора Томской области по состоянию на 01:00 11 сентября 2017 года (21:00 мск - прим. ТАСС) отчиталась 518 УИК из 778. Сергей Жвачкин - 58,95%, Алексей Диденко - 20,24%, Наталья Барышникова - 11,57%, Николай Ростовцев - 7,04%", - говорится в сообщении.

По данным ГАС "Выборы", Жвачкин больше всего голосов получил в городе Стрежевой на севере Томской области - более 80%, меньше всего в Томске: из четырех районов только в одном Жвачкин смог преодолеть рубеж в 50%.

В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Вместе с врио главы региона Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах, состоявшихся 10 сентября, приняли участие три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно- клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

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