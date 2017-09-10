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Горбунов прокомментировал заявление партии "Яблоко", которая требует его отставки

Политика
10 сентября, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

"Яблоко" потребовало отставки главы Мосгоризбиркома, возложив на него ответственность за низкую явку на муниципальных выборах в столице и за многочисленные нарушения

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал заявление партии "Яблоко", возложившей на него ответственность за многочисленные нарушения на выборах в Москве.

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Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что больше всего жалоб на возможные нарушения в ходе выборов зафиксировано в Москве - 532. В общей сложности на горячую линию ЦИК поступили 1284 жалобы.

"Яблоко" потребовало отставки главы Мосгоризбиркома, возложив на него ответственность за низкую явку на муниципальных выборах в столице и за многочисленные нарушения.

"Нашли крайнего", - сказал Горбунов, комментируя жалобы в свой адрес. По словам председателя Мосгоризбиркома, он оказался виноват во всем, что происходит в стране.

По поводу возможной отставки Горбунова Памфилова ранее сообщила, что выводы о работе Мосгоризбиркома, в том числе по вопросу обеспечения явки на выборах, будут сделаны после окончания текущей кампании.

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