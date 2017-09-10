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ЦИК поблагодарил МВД за обеспечение безопасности в единый день голосования

Политика
10 сентября, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Полицейские будут находиться на избирательных участках до окончания подсчета голосов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство Центральной избирательной комиссии высоко оценило работу МВД и поблагодарило министерство за обеспечение правопорядка и безопасности в единый день голосования. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД России.

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В министерстве отметили, что полицейские остаются на избирательных участках и после их закрытия и будут там находиться вплоть до окончания подсчета голосов.

В общей сложности в обеспечении безопасности на выборах были задействованы 90 тысяч полицейских, около 10 тысяч сотрудников ЧОП, более 19 тысяч представителей добровольных народных дружин, свыше 2 тысяч казаков. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования не было, подчеркнули в МВД.

Полицейские, которые работали на избирательных участках, могли проголосовать там.

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России.

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