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На выборах главы Удмуртии после обработки 15% протоколов лидирует Бречалов

Политика
10 сентября, 23:05 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 10, сентября. /ТАСС

Врио главы республики набрал более 77% голосов

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ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона по результатам обработки 15% протоколов, он набрал более 77% голосов избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома Удмуртии Виктор Кушко.

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"После обработки 15,02% протоколов за Бречалова проголосовали 77,29% избирателей, за Бодрова - 9,26%, Юнусова - 5,13%, Ягафарова - 3,22%, Иванова - 2,37%", - сказал Кушко.

На выборах депутатов Госсовета Удмуртии обработано почти 15% протоколов. За "Единую Россию" отдали голоса 63,01% избирателей, за КПРФ - 14,95%, ЛДПР - 9,04%, "Справедливую Россия" - 7,12%, "Коммунистов России" - 1,34%, "Родину" - 1,3%.

В Удмуртии в воскресенье прошли досрочные выборы главы республики и выборы депутатов Госсовета региона. В выборах главы республики приняли участие пятеро кандидатов - депутат Госсовета Удмуртии пятого созыва Владимир Бодров (КПРФ), врио главы Удмуртии Александр Бречалов ("Единая Россия"), руководитель муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия" Фарид Юнусов и главный инженер научно- производственной фирмы "Инженерно-строительные изыскания" Тимур Ягафаров (ЛДПР).

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Единый день голосования - 2017
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Бречалов, Александр Владимирович
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