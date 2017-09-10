Врио губернатора Рязанской области набирает 82,2% голосов после обработки 50% протоколов

РЯЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,2% голосов избирателей после обработки свыше половины протоколов УИК. Такие данные приводят в избирательной комиссии Рязанской области.

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"По итогам обработки 50,88% протоколов [522 протоколов] Николай Любимов набирает 82,2% голосов", - уточнили в комиссии.

Александр Шерин набирает 7,5% голосов, Владимир Федоткин - 6,10%, Сергей Пупков - 1,58%, Александра Перехватова - 1,36%.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,72% избирателей региона.

Блестящее будущее

Любимов обещает Рязанской области блестящее будущее.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе Рязанскую область ждет блестящее будущее", - сказал Любимов корреспонденту ТАСС.

По его словам, сегодняшний день стал для него более волнительным, чем 14 февраля, когда президент назначил его врио губернатора. "Сегодня было намного больше переживаний, потому что надо было понять, поддерживают ли меня люди или нет. Надеюсь, что поддержали", - добавил Любимов.

Как отметил врио губернатора, он намерен продолжать активную работу, начатую в регионе более шести месяцев назад.

"Надо продолжать работать, то, что мы делали до этого с нашей командой. Моими приоритетами являются привлечение инвестиций, цифровая экономика, вхождение в программу "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Это тоже федеральная программа, надо туда попасть и в этом во всем участвовать", - сказал Любимов.

Кроме того, среди задач главы региона - совершенствование системы профессионального образования и развития дуального образования с участием высших, средних учебных заведений, а также ведущих промпредприятий региона. Любимов сообщил, что не намерен делать передышку после избирательной кампании. "Завтра с утра приду и буду работать, так, как я делал до этого", - пообещал он.

Всего в единый день голосования в Рязанской области было открыто 1026 участков, проходила 131 избирательная кампания. По итогам голосования должны быть замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований. В голосовании могли принять участие более 926 тыс. человек.