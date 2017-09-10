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Выборы в Подмосковье прошли без серьезных нарушений

Политика
10 сентября, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что средняя явка на выборы в Московской области на 18:00 мск превысила 17%, реализовали свое избирательное право более 253 тысячи человек

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова сообщила, что выборы в единый день голосования на территории Подмосковья прошли в штатном режиме. Об этом она сообщила в воскресенье журналистам.

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"Выборы прошли в штатном режиме. Можем сказать, что ту работу, которую мы провели в течение года, мы сделали не зря. Безусловно, есть какие-то недочеты, будем и дальше работать, чтобы на последующих выборах в Подмосковье таких эксцессов не происходило", - сказала Коновалова.

Она добавила, что в число мелких эксцессов входят неверно заполненный бюллетень во время выездного голосования или агитационная реклама, которую забыли снять ко дню голосования.

Коновалова напомнила, что средняя явка на выборы в Московской области на 18:00 мск превысила 17%, реализовали свое избирательное право более 253 тысячи человек.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошли более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работали 1003 участковых избирательных комиссии. Окончательные итоги подведут 13 сентября.

Конкурсы Мособлизбиркома

Кроме того, по словам главы областного избирательного комитета, параллельно с избирательным процессом в Подмосковье проводился конкурс на лучший участок избирательной комиссии Московской области. Результаты конкурса подведут 18 сентября.

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Также проводился конкурс на лучшего уполномоченного по работе с инвалидами в УИКе (участковой избирательной комиссии).

"Победителем у нас оказался уполномоченный с участковой избирательной комиссии 2270 г. о. Павловский Посад. На его участке проголосовало 100% избирателей с ограниченными возможностями. Результатом этому стала большая работа, которую провела член участковой комиссии совместно с социальными службами до дня голосования", - сказала Коновалова, добавив, что руководство Мособлизбиркома будет активно пропагандировать данный подход.

В единый день голосования на УИКах и ТИКах (территориальных избирательных комиссиях) дежурили иностранные наблюдатели из Франции, Бельгии, Нидерландов, Колумбии, Чехии и Швеции. "Они положительно оценили наше техническое оснащение. По их словам, внедрение КОИБов положительно влияет на прозрачность выборов и дает уверенность гражданам то, что их голос будет учтен. Однако высказывали сомнения, что на их территории эти комплексы могут быть использованы, так как жители их стран не верят электронным устройствам", - резюмировала Коновалова.

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