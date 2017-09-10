МВД не зафиксировало нарушений порядка на выборах главы Саратовской области

На Солнце произошла новая мощная вспышка класса ХНаука 11 сентября, 1:01
Выборы в СЗФО: два уголовных дела, но в целом все спокойноПолитика 11 сентября, 0:51
"Протон-М" выведет на орбиту с Байконура спутник связи Amazonas-5Космос 11 сентября, 0:48
Базаревич: сборная России продолжает поиск своей игры на ЕвробаскетеСпорт 11 сентября, 0:34
Кириленко: сборная России уже показала на Евробаскете, что способна на многоеСпорт 11 сентября, 0:16
Баскетболист сборной России Швед заявил, что еще не провел свой лучший матч на ЧЕСпорт 11 сентября, 0:02
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результатыПолитика 10 сентября, 23:57
Фридзон: сборная России по баскетболу показала лучшую игру на ЧЕ в матче с хорватамиСпорт 10 сентября, 23:47
Трамп назвал ураган "Ирма" "огромным монстром"Происшествия 10 сентября, 23:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги выборов главы региона и депутатов думы в Саратовской области в единый день голосования, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее сообщалось, что по данным Избиркома области, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть жалоб на нарушения, допущенные в ходе голосования.
"Грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Безопасность граждан обеспечена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зафиксированы иные незначительные нарушения. Подробностей полиция пока не сообщает, добавив лишь, что "по ним будет принято решение в установленном законом порядке".
"В целом на обеспечение общественного порядка и безопасности в день проведения выборов задействовалось свыше 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел. С учетом расположения избирательных участков и мест для голосования были внесены дополнительные корректировки в планы Единой дислокации постов и маршрутов патрулирования нарядов полиции", - добавляют в пресс-службе.