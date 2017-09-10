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МВД не зафиксировало нарушений порядка на выборах главы Саратовской области

Политика
10 сентября, 23:36 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что по данным Избиркома области, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть жалоб на нарушения, допущенные в ходе голосования

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги выборов главы региона и депутатов думы в Саратовской области в единый день голосования, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Ранее сообщалось, что по данным Избиркома области, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть жалоб на нарушения, допущенные в ходе голосования.

"Грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Безопасность граждан обеспечена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы иные незначительные нарушения. Подробностей полиция пока не сообщает, добавив лишь, что "по ним будет принято решение в установленном законом порядке".

"В целом на обеспечение общественного порядка и безопасности в день проведения выборов задействовалось свыше 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел. С учетом расположения избирательных участков и мест для голосования были внесены дополнительные корректировки в планы Единой дислокации постов и маршрутов патрулирования нарядов полиции", - добавляют в пресс-службе.

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