Мониторинговая группа СПЧ отметила улучшение качества проведения выборов в РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель мониторинговой группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов отметил рост качества организации выборов в России.

"Мы постепенно продолжаем наращивать и улучшать качество проведения выборов. Мы видим, что увеличилась реакция избирательных комиссий на нарушения, они принимают оперативные меры вплоть до ЦИК", - сказал Борисов ТАСС.

Член СПЧ также отметил, что правоохранительные органы стали серьезнее относиться к нарушению избирательного законодательства. "Впервые на этих выборах правоохранители возбудили уголовное дело за подкуп избирателей [в Псковской области]", - отметил он.

При этом Борисов согласился с критикой в адрес организаторов избирательной кампании в Москве, в ходе которой неоднократно отмечалась нехватка информации о времени и месте голосования.

"Нужно понимать действия властей. С одной стороны, у нас требуют минимизировать вот эти нестандартные стенды, плакаты, которые висят на подъездах красиво отреставрированных зданий. С другой стороны, мы вступаем в избирательную кампанию и продолжаем жить прошлым веком, то есть мы думаем, что это должно быть на каких-то вывесках, растяжках", - объяснил член СПЧ.

Он призвал скорее переходить к новым технологиям информирования граждан.

"Речь идет о том, что надо рассылать смс-сообщения, мы переходим от старого формата к новому. Соглашусь с критиками, не хватило информации по нахождению избирательного участка и процедурам голосованиям, но надо быстрее переходить на новые технологии", - указал сопредседатель мониторинговой группы СПЧ.

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.