Минкомсвязи: система ГАС "Выборы" в единый день голосования отработала без сбоев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система ГАС "Выборы" отработала без сбоев во время единого дня голосования 10 сентября. Об этом заявил в воскресенье в ЦИК РФ статс-секретарь - заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

"Система ГАС "Выборы" отработала без сбоев, проблем не было, все системы и каналы связи функционировали в штатном режиме", - заявил Пак.

Выборы разных уровней проходили в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.