КПРФ выступило за проведение единого дня голосования 18 марта

Плодотворное начало олимпийское сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристовСпорт 10 сентября, 23:38
Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 23:30
Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKADСпорт 10 сентября, 22:54
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%Экономика и бизнес 10 сентября, 22:48
"Вуэльта-2017": первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка КонтадораСпорт 10 сентября, 22:45
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столицеПолитика 10 сентября, 22:29
Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 22:15
Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 годЭкономика и бизнес 10 сентября, 22:15
В России завершился единый день голосованияПолитика 10 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия КПРФ считает сентябрь неудобным временем для проведения единого дня голосования и в связи с этим намерена предложить проводить его 18 марта. Об этом заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Ранее в воскресенье первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что КПРФ считает явку на выборах "безобразно низкой" из-за проведения единого дня голосования в сентябре, когда у избирателей много других забот.
"Сентябрь абсолютно неудобен всем гражданам страны. Я считаю, что сейчас подведем итоги (выборов - прим. ТАСС), снова сформулируем, встретимся на уровне президента и обсудим", - заявил Зюганов.
"Почему-то президентские выборы даже перенесли на удобную для всех дату, день возвращения Крыма в родную гавань, 18-го (марта - прим. ТАСС). Вот давайте 18 марта проводить (единый день голосования - прим. ТАСС). Президентские выборы раз в шесть лет проводятся, а такие выборы можно тоже оставить на 18 марта, проводить их через год, график тоже можно составить", - добавил лидер коммунистов.
По его словам, "в советское время так и было, как правило, в начале марта (выборы - прим. ТАСС) проводились, и явка была великолепной".