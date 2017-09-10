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КПРФ выступило за проведение единого дня голосования 18 марта

Политика
10 сентября, 23:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Ранее в партии заявили, что считают явку на выборах "безобразно низкой" из-за проведения единого дня голосования в сентябре, когда у избирателей много других забот

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия КПРФ считает сентябрь неудобным временем для проведения единого дня голосования и в связи с этим намерена предложить проводить его 18 марта. Об этом заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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Ранее в воскресенье первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что КПРФ считает явку на выборах "безобразно низкой" из-за проведения единого дня голосования в сентябре, когда у избирателей много других забот.

"Сентябрь абсолютно неудобен всем гражданам страны. Я считаю, что сейчас подведем итоги (выборов - прим. ТАСС), снова сформулируем, встретимся на уровне президента и обсудим", - заявил Зюганов.

"Почему-то президентские выборы даже перенесли на удобную для всех дату, день возвращения Крыма в родную гавань, 18-го (марта - прим. ТАСС). Вот давайте 18 марта проводить (единый день голосования - прим. ТАСС). Президентские выборы раз в шесть лет проводятся, а такие выборы можно тоже оставить на 18 марта, проводить их через год, график тоже можно составить", - добавил лидер коммунистов.

По его словам, "в советское время так и было, как правило, в начале марта (выборы - прим. ТАСС) проводились, и явка была великолепной".

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