Доля отказов в работе КОИБов на выборах 10 сентября составила 0,2%

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Процент отказов функционирования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) в ходе единого дня голосования 10 сентября составил 0,2%. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Михаил Попов.
"По отчетам наших избирательных комиссий субъектов, этот показатель - 0,2%, что свидетельствует о надежности нашего оборудования", - сказал он.
По словам Попова, в других странах доля отказов подобной техники обычно составляет порядка 5%.
Член ЦИК РФ Антон Лопатин, в свою очередь, сообщил, что в 30 регионах использовался 3601 КОИБ, при этом на 52 участках применялись образцы нового поколения (КОИБ-2017) - на выборах в Тверскую гордуму и на довыборах в Мособлдуму.
Он напомнил, что впервые видеонаблюдение применяется в территориальных избиркомах в 20 регионах. В 21 регионе видеокамеры были установлены в помещениях 5352 участковых избирательных комиссий.