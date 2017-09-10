Политологи: выборы прошли спокойно, их итоги являются абсолютно легитимными

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в России прошли в спокойной обстановке, никаких оснований ставить под вопрос их легитимность нет. Такое мнение высказали ТАСС эксперты, комментируя завершение голосования во всех регионах России.

"Легитимность выборов соблюдена полностью. Избирательная кампания была конкурентной и прозрачной", - заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он также отметил, что само голосование прошло спокойно.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Его точку зрения разделяет и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. "Выборы прошли спокойно, единый день голосования завершился достойно", - сказал он.

Явка без сюрпризов

Говоря об уровне явки, оба эксперта подчеркнули, что в этом вопросе прошедшие выборы не принесли никаких сюрпризов. Так, по словам Орлова, явка в большинстве регионов осталась на традиционном для них уровне. "Где-то она была чуть выше традиционной, где-то чуть ниже. Но в целом для кампании, которая не была совмещена с президентскими и парламентскими выборами, получился неплохой результат", - сказал он.

В свою очередь Данилин отметил, что явка сохранилась на уровне четырех-пятилетней давности. "Явка примерно такая же, как несколько лет назад. Где-то даже повыше, как в Пермском крае и Свердловской области. В целом по России явка довольно неплохая", - считает эксперт. При этом он констатировал, что в Москве явка превысила прогнозы. "Более 12% к 6 часам вечера- хороший уровень для муниципальных выборов. Тем более что, начиная с 1999 года, это первая муниципальная кампания в столице, не совпадающая с выборами другого уровня", - добавил Данилин. "Вполне адекватная явка, все честно и прозрачно", - подчеркнул политолог.

Ожидаемое лидерство

По словам экспертов, победа "Единой России" почти на всех уровнях была предсказуема. "Партия обеспечила себе победу по всем регионам. Все губернаторские кресла выиграли ее представители, во всех заксобраниях набрано более 50%. Это хорошо для партии", - полагает Данилин. Он также отметил, что хороших показателей добилась ЛДПР, особенно на Дальнем Востоке.

По мнению Орлова, "Единая Россия" по итогам сегодняшнего голосования подтвердила свое доминирование в политическом процессе. "Они использовали эффективные избирательные технологии, были убедительны даже в проблемных регионах, поэтому их победа ожидаема", - сказал эксперт.

Среди аутсайдеров на выборах Орлов указал "Справедливую Россию". По его убеждению, эта партия "просела на этих выборах". КПРФ и ЛДПР, по словам политолога, не выдвинули каких-то ярких кандидатов, поэтому их результат также нельзя назвать прорывным. "В целом, все представители системной оппозиции вели нишевые избирательные кампании, и эти электоральные ниши они либо сохранили, либо несколько сократили или увеличили", - заметил Орлов. Оппозиция действовала на этих выборах весьма консервативно, тогда как единороссы искали новую повестку, заключил политолог.