КПРФ готовит иски по нарушениям в ходе выборов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. КПРФ будет жаловаться в избирательные комиссии по нарушениям, зафиксированным в единый день голосования, и, если понадобится, обратится по ним в суд. Об этом сообщил в воскресенье журналистам зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Мы за то, чтобы конкуренция была честной и справедливой. Те нарушения, которые были зафиксированы на этих выборах нашей юридической службой, по всем этим позициям готовятся сейчас иски. Мы будем добиваться соответствующих решений избирательных комиссий, а там где потребуется - и суда", - заявил Новиков.