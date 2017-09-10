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КПРФ готовит иски по нарушениям в ходе выборов

Политика
10 сентября, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Партия подчеркнула, что выступает "за честную и справедливую конкуренцию"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. КПРФ будет жаловаться в избирательные комиссии по нарушениям, зафиксированным в единый день голосования, и, если понадобится, обратится по ним в суд. Об этом сообщил в воскресенье журналистам зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Мы за то, чтобы конкуренция была честной и справедливой. Те нарушения, которые были зафиксированы на этих выборах нашей юридической службой, по всем этим позициям готовятся сейчас иски. Мы будем добиваться соответствующих решений избирательных комиссий, а там где потребуется - и суда", - заявил Новиков.

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