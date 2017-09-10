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ЦИК не выявил кибератак, способных повлиять на работу ГАС "Выборы"

Политика
10 сентября, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Михаил Попов сообщил, что портал в сети интернет работает в штатном режиме

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кибератак, которые могли бы оказать влияние на работу системы ГАС "Выборы", не зафиксировано. Об этом сообщил в воскресенье в Центризбиркоме руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Михаил Попов.

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"Портал ГАС "Выборы" в сети интернет работает в штатном режиме. Если говорить о наличии возможных атак, способных повлиять на работу портала, на момент доклада, таковых не произошло", - сказал Попов.

Выборы разных уровней проходили в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.

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