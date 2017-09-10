Главы регионов от "Единой России" назвали успешными предварительные итоги выборов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов от "Единой России" отчитались перед председателем правительства РФ и партийным лидером Дмитрием Медведевым о прошедших региональных и муниципальных выборах во время видеоконференции, назвав их предварительные итоги успешными для партии.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал, что по предварительным данным явка в регионе "составила 26,3%, что само по себе является выше, чем в прошлом году". По его словам, из 10 участвовавших в выборах партий "прошло три", причем "Единая Россия" набрала 44,6%". "Из 14 кандидатов одномандатников 13 - "Единая Россия" и 9 по спискам. В итоге мы получили на 1 голос больше, чем в прошлое законодательное собрание - это 83 процентов единороссов будет в законодательном собрании", - отметил он.
В ответ на вопрос Медведева, оценивает ли губернатор выборы как успешные, Кожемяко согласился с лидером партии. "Да, успешные. 83% у нас такого не было, чтобы был такой состав наших партийцев. Выборы прошли спокойно", - заявил глава региона, предположив, что часть избирателей не пошла на выборы, а "отправилась на рыбалку" из-за хорошей погоды.
"То есть выборы прошли вопреки хорошей погоде?" - пошутил Медведев. "Да, и без нарушений", - подчеркнул Кожемяко.
Глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов рассказал, что из 9 глав районов и городских округов, которых избирали в регионе, в 8 из них по предварительным данным лидируют кандидаты от "Единой России". "213 глав поселений избраны, из них около 70% - это единороссы", - отметил он, добавив, что жалоб не было, и выразив уверенность, что выборы в регионе "состоялись".
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что значительных нарушений в регионе не было зафиксировано. Он добавил, что регион сделал правильный шаг, что попросил о дополнительном оснащении избирательных участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в количестве 100 штук, что по его словам, повысило уровень прозрачности выборов в регионе. "Я думаю, что результат, который мы ожидаем, должен быть положительным", - подытожил Радаев.
Со своей стороны врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что регион подхватил "тренд на прозрачные выборы", что подтвердили, по его словам, и международные эксперты, наблюдавшие за избирательным процессом. "Можно с уверенностью сказать, что Удмуртия подхватила тренд "Единой России" на честные, открытые, легитимные выборы", - отметил Бречалов.
Секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко также указал на отсутствие "существенных нарушений в регионе". "Мы продемонстрировали открытость нашей партии и высокую легитимность тех результатов, которые мы получим по итогам единого дня голосования", - сказал Гриценко.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялись более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.