Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Мосгоризбиркома назвал выборы в столице скучными

Политика
10 сентября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Валентин Горбунов считает, что "самое показательное - это то, что ни от одного журналиста не поступил вопрос о каком-то конкретном нарушении"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что муниципальные выборы в Москве оказались достаточно скучными, несмотря на тиражирование непроверенной информации различными организациями. Такое мнение он высказал в воскресенье в беседе с журналистами.

Смотрите также
Единый день голосования в Рязани

Единый день голосования. Онлайн

"Я считаю, что самое показательное - это то, что ни от одного журналиста не поступил вопрос о каком-то конкретном нарушении. Есть организации, которые не проверяют информацию, а сразу ее тиражируют. Таких вопросов нет даже у представителей прессы", - сказал Горбунов.

Он с улыбкой отметил, что было "даже скучно целый день, честно говоря". "На мой взгляд, это хорошая ситуация", - добавил Горбунов.

В воскресенье в Москве проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы и в 325 округах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Пять торнадо сформировались во Флориде
3
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
4
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
5
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
6
В России завершился единый день голосования
7
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
Темы дня
Новости партнеров
Реклама