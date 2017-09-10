Глава Мосгоризбиркома назвал выборы в столице скучными

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что муниципальные выборы в Москве оказались достаточно скучными, несмотря на тиражирование непроверенной информации различными организациями. Такое мнение он высказал в воскресенье в беседе с журналистами.
"Я считаю, что самое показательное - это то, что ни от одного журналиста не поступил вопрос о каком-то конкретном нарушении. Есть организации, которые не проверяют информацию, а сразу ее тиражируют. Таких вопросов нет даже у представителей прессы", - сказал Горбунов.
Он с улыбкой отметил, что было "даже скучно целый день, честно говоря". "На мой взгляд, это хорошая ситуация", - добавил Горбунов.
В воскресенье в Москве проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы и в 325 округах.