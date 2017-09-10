Жириновский считает, что граждане РФ недовольны прошедшими выборами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что граждане России недовольны тем, как проводились выборы 10 сентября. Об этом Жириновский заявил в эфире телеканала "Россия 1".

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"По всей стране прошли выборы, и вся страна недовольна. И все граждане недовольны. По всей стране вы [организаторы] никому не дали нормальных условий для выборов", - сказал он.

Лидер ЛДПР также отметил нарушения на участках и назвал прошедшие выборы "позором".

Ранее политик напомнил, что ЛДПР неоднократно предлагала перенести единый день голосования на весну. "Мы тысячу раз предлагали провести выборы весной, в конце апреля, в рабочий день", - сказал он.

Выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.