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Депутат: справороссы показали минимальный результат для партии на выборах 10 сентября

Политика
10 сентября, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Михаил Емельянов отметил, что выборы проходили в субъектах, где у партии нет сильных региональных отделений, и где "Справедливая Россия" никогда не достигала высоких результатов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" продемонстрировала минимальный для себя результат на выборах разных уровней, состоявшихся 10 сентября в единый день голосования. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС член президиума Центрального совета партии, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

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"Эти выборы изначально были сложными для нас, они проходили в субъектах, где у нас нет сильных региональных отделений, и где никогда "Справедливая Россия" не достигала высоких результатов, потому что это регионы не очень конкурентные, - сказал политик. - Поэтому высоких результатов мы не ждали".

"Огорчает, что мы не прошли на Сахалине, и возмущает то, что происходит в Краснодарском крае", - констатировал Емельянов. "Вопиющие нарушения, подделанные, фальсифицированные документы на наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, факты каруселей, подтасовок", - утверждал он. "По Краснодарскому краю сейчас готовится большой материал, мы намерены обратиться в ЦИК, правоохранительные органы, и признавать, скорее всего, выборы по Краснодарскому краю не будем", - предупредил депутат.

"В целом результаты не очень показательны. Это тот минимальный результат, который партия имеет по стране", - заключил он.

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