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Мельников: КПРФ по итогам выборов подготовит поправки в законодательство

Политика
10 сентября, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Партия предложит отменить муниципальный фильтр и перенести единый день голосования на март

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. КПРФ по итогам выборов предложит поправки в законодательство, предусматривающие отмену так называемого муниципального фильтра и перенос единого дня голосования на март. Об этом сообщил в воскресенье журналистам первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

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"Я думаю есть все-таки два изменения [в законодательство] настолько кричащие, что я выскажу предположение, что по ним будет принято позитивное решение - это отмена муниципального фильтра и [перенос] единого дня голосования. C нашей точки зрения, наиболее предпочтительный месяц его проведения - это март" - заявил он.

"Безусловно, по итогам выборной кампании мы будем эти предложения вносить. Я считаю, что у этих двух предложений, я на них акцентировал внимание, есть перспективы принятия", - отметил политик.

Он сообщил, что эти изменения в законодательство будут скорее всего предложены на площадке ЦИК при обсуждении итогов единого дня голосования с участием представителей всех основных партий. "Мы эти изменения предложим, у меня есть надежда, что многие их поддержат. Может быть, будет совместное какое-то внесение, нам в конце концов важно чтобы эти решения были приняты", - заключил Мельников.

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