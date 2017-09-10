Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, в ходе которого выборами разного уровня были охвачены почти все российские регионы, продемонстрировал в целом стандартную явку избирателей и не принес каких-либо заметных сенсаций в плане результатов.

По имеющейся на данный момент информации, ни в одном из 16 регионов, где проходили выборы руководителей, для определения победителей не понадобится второй тур, везде лидируют врио глав этих субъектов. Для многих из них (глав Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополя) это стали первые избирательные кампании. Другие (главы Мордовии, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Томской областей), достаточно уверенно переизбираясь на этих выборах, подтверждают свои позиции региональных лидеров.

Выборы состоялись

"Мы можем свидетельствовать, что выборы - а их было много в этот единый день голосования - в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне", - заявил на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений "Единой России" председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В этот раз выборы не были совмещены с федеральной кампанией, но в целом это не сказалось на их качестве, и практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам и достаточно высокую активность - где-то больше, где-то меньше, но везде выборы прошли на хорошем уровне", - подчеркнул он.

Явка по стандарту

Накануне выборов Экспертный институт социальных исследований прогнозировал, что активность избирателей 10 сентября будет находиться в рамках "региональной нормы". На основании анализа тенденций электоральной истории регионов эксперты выделяли три группы субъектов РФ: с прогнозируемым высоким уровнем гражданского участия (Мордовия, Саратовская и Белгородская области), с традиционным средним уровнем участия (Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край и Рязанская область) и группу из семи регионов, где, "несмотря на высокую конкуренцию политического процесса", гражданское участие традиционно низкое. К последней группе отнесены Карелия, Ярославская, Томская, Калининградская, Новгородская, Кировская, Свердловская области.

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Эти прогнозы с рядом вариаций в целом оправдались - регионы показали в целом стандартную явку для выборов субъектового или муниципального уровней.

Так, на выборах в Бурятии, жители которой в том числе выбирали главу республики, итоговая явка превысила 40%. По мнению эксперта, политолога Алексея Михалева, это хороший показатель для республики. "Бурятия жила в прокрустовом ложе 35 - 36%. Мы из него вырвались", - считает он.

Самая высокая явка на выборах глав регионов была зафиксирована в Мордовии: на 18:00 мск она составила 71%. "Кто бы сомневался по Мордовии", - заметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Традиции", - оценил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

В некоторых регионах явка оказалась выше, чем отмечается там на выборах субъектового уровня. Например, в Пермском крае на 18:00 мск она составила 39%. "Это очень высокая явка для Перми", - констатировал Булаев.

"Эти выборы подтверждают все сложившиеся за последние годы тенденции по явке", - заявил ТАСС в воскресенье президент консалтингового агентства "Bakster-group" Дмитрий Гусев. "Есть регионы, где традиционно высокая явка, есть, где низкая <...> Нынешняя явка соответствует средним региональным значениям", - пояснил он, отметив, что в некоторых регионах, например, в Свердловской области активность избирателей "даже чуть выше" обычного.

В свою очередь глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов также отметил, что в нынешней избирательной кампании по явке "каких-либо ярких отклонений не замечено". "Явка - многофактурное явление, зависит от многих показателей", - указал он. По мнению эксперта, есть регионы, где "явка растет по сравнению со среднестатистическими показателями, есть, где [она] падает", что в целом "характерно не только для российских выборов, но присуще также и западным демократиям".

"В целом явка соответствует той практике, которая была в регионах, электоральной истории регионов. Везде явка, западный опыт, она уменьшается, особенно в крупных регионах, и то, что явка в Москве не очень большая, ничего нового здесь нет", - сказал журналистам в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов" член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Регионы на выборах в этом году перестали "рисовать" явку, при этом в ряде субъектов РФ показатели активности избирателей выше, чем во время прошлых кампаний, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель организации "Гражданский контроль" Александр Брод. "На мой взгляд, хорошая тенденция, что регионы перестали рисовать явку, соревноваться, кто больше, как это было в приснопамятные годы", - заявил он.

При этом эксперт отметил, что некоторые регионы показали хорошую явку, даже выше показателей прежних лет. "Имею в виду Пермский край, Свердловскую область, Саратовскую, Ярославскую области", - уточнил Брод.

Прогнозируемые результаты

Большинство избирательных комиссий еще только подводят итоги воскресного голосования, хотя в восточных регионах страны результаты воскресных выборов уже ясны.

Убедительную победу одерживает врио главы Бурятии Алексей Цыденов: по итогам обработки 52,5% он набирает 87,29% голосов. Руководитель Томской области Сергей Жвачкин, переизбирающийся на этот пост, набирает почти 59% голосов после анализа 68% протоколов, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев после обработки 51,57% протоколов получает, по данным облизбиркома, 60,84%.

Что касается выборов в законодательные собрания, то на данный момент большая часть протоколов обработана в Сахалинской области. Там после обработки 78,88% протоколов участковых избирательных комиссий список "Единой России" набирает 45,76% голосов плюс по одномандатным округам кандидаты-единороссы выигрывают девять мест.

На выборах мэра Якутска по итогам подсчета почти 100% протоколов им переизбран Айсен Николаев ("Единая Россия").

Прогнозируемо завершаются и довыборы в Госдуму, которые проходили по двум одномандатным округам. В Кингисеппском (Ленинградская область) округе, где в 2016 году победил спикер нижней палаты парламента шестого созыва Сергей Нарышкин, после обработки 5,80% итоговых протоколов лидирует кандидат "Единой России" Сергей Яхнюк, набирающий 50,18% голосов. А в 77-м Брянском одномандатном округе, где единороссы не выставляли кандидата, после обработки 5,87% итоговых протоколов кандидат ЛДПР Борис Пайкин набирает 56,96% голосов.

"Пока результаты укладываются в ожидаемые показатели", - сказал руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

По его словам, у "Единой России" поддержка остается на достаточно высоком уровне. "Так называемый ядерный электорат "Единой России", то есть те, кто голосует за эту партию при любом раскладе, в разных регионах составляет от 30 до 35%", - сказал эксперт. "Результаты ["Единой России"] в целом не опускаются ниже этого уровня", - продолжил он.

При этом Колядин констатировал, что КПРФ также обладает устойчивым электоратом, о чем, в частности, свидетельствуют итоги выборов во Владивостоке (по предварительным данным, после обработки 74% протоколов коммунисты набирают 22% на выборах в городскую Думу, занимая второе место, единороссы получают 39,45% - прим. ТАСС). "У коммунистов - всегда высокие показатели. Меньше 10% они никогда не опускались, их результаты также соответствуют ожиданиям", - добавил эксперт.

По мнению директора автономной некоммерческой организация "Научно-исследовательский центр "Особое мнение", члена Общественной палаты РФ Екатерины Курбангалеевой, результаты у единороссов "везде разные, и если в Бурятии это оглушительная победа, то во Владивостоке (выборы в городскую Думу) КПРФ наступает им на пятки", - сказала эксперт.

"В Бурятии, Владивостоке, Сахалине, Томской области политическая обстановка сильно отличается. "Единая Россия" побеждает во всех этих регионах, но побеждает с разными результатами", - заключила она.

Партии себя оценили

По мнению главы Высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова, по итогам прошедших выборов "Единая Россия" "подтвердила свои позиции, позиции ведущей, главной партии страны". "Мы укрепили основу для дальнейшей работы - и в плане законодательства, и в плане участия в следующих выборах", - заявил он.

В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что коммунисты "укрепили позиции на Дальнем Востоке, в Сибири". "В целом наша команда отработала честно, достойно", - полагает политик.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский выборы раскритиковал. "По всей стране прошли выборы, и вся страна недовольна. И все граждане недовольны. По всей стране вы [организаторы] никому не дали нормальных условий для выборов", - утверждал он.

"В целом результаты не очень показательны. Это тот минимальный результат, который партия имеет по стране", - осторожно оценивает результаты выборов член Центрального совета "Справедливой России" Михаил Емельянов. "Эти выборы изначально были сложными для нас, они проходили в субъектах, где у нас нет сильных региональных отделений и где никогда "Справедливая Россия" не достигала высоких результатов, потому что это регионы не очень конкурентные, - поясняет политик. - Поэтому высоких результатов мы не ждали".

Серьезных нарушений не зафиксировано

ЦИК РФ в ходе единого дня голосования не было выявлено каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на оценку результатов голосования.

"В настоящий момент в ЦИК не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало", - заявляла секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, отвечая на вопрос ТАСС.

"В этом политическом цикле каких-то серьезных жалоб со сложными правовыми конструкциями практически не поступало. В основном все вопросы решались избирательными комиссиями в субъектах РФ на местах, работали интенсивно, честно и очень пристально", - пояснила она.

Аналогичные выводы делает и МВД РФ. "Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования не зарегистрировано", - проинформировал первый замглавы министерства Александр Горовой.

"Жалоб немного. Нарушения есть, но носят они не системный характер", - написала в своем Инстаграм уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в аппарате которой работала горячая линия, куда поступали обращения по единому дню голосования.

Впрочем, ряд жалоб все же были получены общественными организациями, осуществлявшими мониторинг выборов.

Так, общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением на выборах, сообщило, что их наблюдатели зафиксировали попытку подкупа избирателей на муниципальных выборах в Ярославле. По их данным, неизвестные предлагают 200 рублей за голос. Однако, по словам главы регизбиркома Олега Захарова, такой информации ни в комиссию, ни в полицию не поступало.

Избирком Мордовии решил аннулировать результаты голосования на одном участке в Саранске, откуда поступила жалоба избирателя на то, что ему был выдан бюллетень без печати.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала, что комиссия будет "делать достоянием гласности, общественности" каждый факт нарушения. "И будем оперативно реагировать. В этом будем опираться на наших коллег - субъектовые комиссии", - подчеркнула она.

Выборы в Москве

Ряд вопросов возник у Центризбиркома к выборам в Москве, где выбирались депутаты 125 районов.

По словам Памфиловой, на столицу приходится "самый высокий процент" жалоб и обращений - 532. По оценке Москальковой, информационная кампания в Москве шла вяло, а права граждан на информирование о времени и месте голосования были нарушены. Кроме того, Москалькова указала на неподготовленность некоторых избирательных участков в столице, где "кабинки [для голосования] достаточно темные, нет локального света, неудобно прочитать бюллетень".

В то же время глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обратил внимание, что "МГИК не является комиссией, которая организует эти выборы". "В соответствии с законом, собрания муниципальных депутата в каждом образовании выделили деньги муниципальным комиссиям на всю избирательную кампанию. В том числе и по статье информирование. То есть обвинять Московскую городскую комиссию - это не по адресу", - заявил он.

Горбунов также опроверг информацию о якобы массовом голосовании на дому. По его словам, число проголосовавших на дому на этих муниципальных выборах будет на треть меньше, чем на выборах мэра в 2013 году.

Явка в Москве по данным на 18:00 мск составила 12,1%.

КОИБы против Д'Артаньяна

Организация региональных выборов в РФ привлекла внимание международных экспертов. Представители 12 стран, приглашенные ассоциацией "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), наблюдали за выборами в 11 субъектах РФ. При этом в ЦИК России особо подчеркивали, что речь идет не о наблюдателях, а о "международных экспертах, приглашенных гостях и партнерах".

Посетив избирательные участки в разных регионах, эксперты отметили, в частности, работу Комплексов обработки избирательных бюллетеней.

"Меня впечатлила в положительном смысле организация выборов, система КОИБов, которая делает процесс выборов более прозрачным и открытым, а также позволяет более эффективно получать предварительные результаты голосования", - поделился с ТАСС депутат Европейского парламента, представитель Нидерландов Андре Элиссен, который наблюдает за ходом выборов в Московской области.

"Я думаю, что КОИБы - это очень хорошая система, потому что все бюллетени сканируются, и потом есть доказательства голосования: что человек голосовал, а также видно количество проголосовавших", - оценил работу "электронных урн" эксперт из штата Теннесси (США) Клайн Престон IV, наблюдающий за выборами в Калининградской области.

Проверить "на прочность" КОИБы попытался бывший член Европарламента и французского Сената, президент франко-иранской организации содружества, герцог Амери Д’Артаньян, посетивший Ярославскую область. "Я очень впечатлен технической стороной. Использование специальных машин (комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), - прим. ТАСС) позволяет в полной мере реализовать принцип "один человек - один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове [ Великом]. Признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги, но машина не позволила нам это сделать. Такой системы высоких технологий во Франции нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Воскресные выборы

Выборы разных уровней в воскресенье прошли в 82 из 85 регионов России за исключением Санкт-Петербург, Ингушетии и Магаданской области.

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму. Оба мандата, ставших вакантными после отказа от депутатского кресла экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова, принадлежали "Единой России". На довыборы, однако, единороссы выдвинули кандидата только в Кингисеппском округе.

Прямые выборы глав субъектов прошли в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Главу Адыгеи выбрали депутаты регионального парламента - им стал врио главы республики Мурат Кумпилов, который в тот же день принял присягу.

В шести субъектах РФ - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - прошли выборы законодательных собраний.

Также прошли множество муниципальных выборов.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.

Прошедшая избирательная кампания стала последней крупной кампанией перед выборами президента РФ. Они должны быть назначены уже в декабре, а пройти в марте 2018 года.