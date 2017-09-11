Госдума открывает осеннюю сессию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новый парламентский сезон открывается в понедельник. В Госдуме стартует осенняя сессия, первое пленарное заседание состоится 13 сентября.

Проект бюджета-2018

Традиционно рассмотрение проекта федерального бюджета является одним из основных пунктов осенней повестки. В этом году принятие главного финансового закона на 2018 год и последующий трехлетний плановый период по-прежнему в числе приоритетов всех думских фракций. Проект бюджета разрабатывается правительством РФ и должен быть внесен в нижнюю палату парламента не позднее 1 октября.

Как заявил в интервью ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"), в России необходимо обеспечить переход от стагнации к экономическому росту. В силу этого, по его словам, проект нового бюджета России "строится на позитивном прогнозе и предполагает экономический рост: рост промышленности, инвестиций и реальных доходов населения".

Парламентское большинство вообще называет будущий проект бюджета страны оптимистичным. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил "оживление экономики", по его словам, в ней уже "наметился определенный рост". "И это дает нам основания сделать бюджет 2018 года более оптимистичным. Мы ожидаем, что при умеренном, ограниченном планировании у нас будут еще и дополнительные доходы, которые мы сможем перераспределить в весеннюю сессию 2018 года на социальные нужды", - добавил он.

Оппозиция пока более сдержанна в своих оценках. Так, "Справедливая Россия" намерена готовить альтернативный проект бюджета, сообщил лидер фракции Сергей Миронов. Коммунисты же предстоящий бюджетный процесс называют "центральным политическим сражением осенней сессии". "Там закладываются среднесрочные ориентиры социально-экономического курса, а мы выступаем за его кардинальный пересмотр. Мы в меньшинстве, но будем максимально пытаться укрепить все статьи, связанные с расходами на отрасли реального сектора, науку и технологии, социальную защиту граждан, повышение их платежеспособности. Во многих странах такой подход раскручивает маховик экономического роста", - пояснил ТАСС первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Неприкосновенность пенсий и материнского капитала

Кроме бюджетных баталий депутаты намерены сосредоточить внимание на решении социальных вопросов. Так, в рамках сессии планируется обсуждение законопроекта, который инициировали депутаты-единороссы Владимир Васильев, Сергей Неверов и Андрей Исаев, о создании специального социального банковского счета. Предполагается, что этот счет будет использоваться для начисления пенсий, соцпособий, других государственных выплат и будет защищен от долговых списаний. "На сегодняшний день многие люди погрязли в коммерческих кредитах, а взыскивать пенсии, маткапитал, пособия для детей нельзя. Но если все это находится на едином счете в банках, приходит судебный пристав и списывает, мы хотим сделать эти деньги неприкасаемыми", - пояснил Исаев.

Залог для пьяных водителей

Госдума также продолжит работу над совершенствованием законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В портфеле депутатов - законопроекты об ужесточении ответственности вплоть до лишения свободы за непредставление преимущества при проезде машины скорой помощи, а также за нападение на врачей. Инициативы уже были одобрены в первом чтении и ждут окончательного принятия. "Мы считаем, что врачей в данном случае можно приравнять к сотрудникам правоохранительных органов. Они защищают жизни людей, и если они находятся при исполнении обязанностей и на них совершено нападение, то в этом случае должны грозить реальные уголовные сроки", - сказал Исаев.

Он напомнил, что за рукоприкладство в отношении медиков предполагается установить наказание до двух лет лишения свободы, а если речь идет об угрозе убийства или нанесении телесных повреждений, то до пяти лет. "Что касается непропуска машин скорой помощи, то здесь предполагается штраф до 30 тыс. рублей, а если это повлекло негативные последствия, причинение существенного вреда здоровью, то до четырех лет лишения свободы", - добавил первый замглавы фракции единороссов.

Помимо этого на рассмотрении палаты находятся правительственные законопроекты о введении залога при задержании автомобиля нетрезвого водителя в размере штрафа в 30 тыс. рублей, о лишении прав за совершение трех грубых нарушений Правил дорожного движения, а также о введении штрафа в 5 тыс. рублей за опасную езду. Все эти инициативы были внесены правительством РФ и приняты Госдумой в первом чтении в 2016-2017 годах. "Эти законопроекты необходимо довести до логического завершения, до второго и третьего чтений до конца осенней сессии, я надеюсь на здравомыслие депутатов", - сказал ТАСС первый зампред профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Иначе, по его словам, "эти вопросы могут висеть еще до весны следующего года". "В этом нет смысла. Я буду настаивать на их рассмотрении", - пообещал депутат.

100-летие революций

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В целом, прогнозирует первый вице-спикер Иван Мельников, на всю сессию также наложит отпечаток 100-летний юбилей революций в России. Госдума проведет серию мероприятий, которые будут организованы не только по инициативе фракции КПРФ, признающей себя "исторической наследницей Великого Октября". Как сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), планируется проведение больших парламентских слушаний, посвященных мировым аспектам революций в России 1917 года.