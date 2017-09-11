Россия подводит итоги единого дня голосования

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Итоги единого дня голосования, в ходе которого выборы регионального и муниципального уровней, местные референдумы прошли в большинстве субъектов РФ, предстоит подвести избирательным комиссиям в понедельник. Проводить "разбор полетов" будут и партии, участвовавшие в кампании, и электоральные эксперты.

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму. В 16 регионах (Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе) жители выбирали глав субъектов. Главу Адыгеи выбирали депутаты республиканского парламента.

В шести субъектах РФ (в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) избирали депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.

По имеющейся на данный момент информации, нигде из 16 регионов, где избирались главы, не предвидится второго тура: все временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют с заметным отрывом от конкурентов.

Так, врио главы Бурятии Алексей Цыденов по итогам обработки 75,8% протоколов получает 87,15%, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,2% голосов после анализа свыше половины протоколов. Глава Томской области Сергей Жвачкин, переизбирающийся на этот пост, набирает почти 59% голосов после анализа 68% протоколов, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев после обработки 51,57% протоколов получает, по данным облизбиркома, 60,84%. А врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев лидирует с результатом 74,92% голосов избирателей после обработки 26,18% протоколов.

Жалоб немного

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб, поступивших в Центризбирком в ходе предвыборной кампании, стало меньше по сравнению с прошлыми выборами.

"Я хочу постучать [по дереву, чтобы не сглазить], но сейчас в предвыборный период мы несколько жалоб рассматривали, меньше было обращений", - сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова заверила, что все жалобы будут проанализированы, будут сделаны выводы. "Ничего скрывать не собираемся", - подчеркнула она.

Снизилось и число жалоб, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. "К уполномоченному по правам человека почти в три раза меньше поступило жалоб и обращений, чем в прошлые два года", - проинформировала омбудсмен Татьяна Москалькова в информационном центре ЦИК РФ.

Не торопитесь отчитываться

При этом Памфилова призвала коллег из региональных комиссий не торопиться с подведением итогов голосования, рассмотреть все поступившие жалобы. "Голосование закончилось, а расхлебывать будем. Я всех предупредила, чтобы не торопились подводить итоги", - сказала она.

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Подводить итоги предстоит и партиям, участвовавшим в выборах.

И если "Единая Россия" в целом довольна результатом, подтвердив на этих выборах, по словам главы своего Высшего совета Бориса Грызлова, "позиции ведущей, главной партии страны", ее оппонентам есть о чем задуматься.

Так, "Справедливая Россия" ставит под сомнения парламентские выборы на Кубани. "По Краснодарскому краю сейчас готовится большой материал, мы намерены обратиться в ЦИК, правоохранительные органы и признавать, скорее всего, выборы по Краснодарскому краю не будем", - заявил ТАСС член Центрального совета справороссов Михаил Емельянов.

КПРФ и ЛДПР недовольны датой голосования.

"Мы подвели предварительные итоги и считаем, что укрепили позиции на Дальнем Востоке, в Сибири", - заявил журналистам председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом, по его мнению, выборы проходили в неудобное для избирателей время и их нужно было провести в конце октября или в марте. "В результате три четверти [избирателей] крупных городов проигнорировали эти выборы, им некогда участвовать в таких выборах", - утверждает глава компартии.

Негодовал по поводу сентябрьского голосования и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако эксперты полагают, что выборы отвечали требованиям легитимности и конкурентности.

"Легитимность выборов соблюдена полностью. Избирательная кампания была конкурентной и прозрачной", - заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он также отметил, что само голосование прошло спокойно.

Его точку зрения разделяет и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. "Выборы прошли спокойно, единый день голосования завершился достойно", - сказал он.

Стресс-тест пройден

По мнению экспертов, прошедшие выборы стали своего рода стресс-тестом для избирательной системы, в том числе в связи с тем, что именно на них проходили обкатку законодательные и технические новации, которые в полной мере будут использованы в марте 2018 года на президентских выборах.

Так, в 20 регионах, где проходили выборы губернаторов и заксобраний, избиратели впервые могли проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации без открепительных удостоверений. Подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания можно было не ранее чем за 45 дней до выборов в территориальных и участковых избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг. По данным зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, такой возможностью воспользовались около 226 тыс. человек. По его словам, это хороший показатель, который "позволил достаточно активно протестировать эти программы в преддверии президентской кампании".

"Мы понимаем, что в рамках президентской кампании, конечно, цифра будет значительно выше 3 млн человек. Нам надо с этой работой справиться, потому что есть ошибки при написании заявлений", - констатировал он.

Кроме того, на этих выборах применялась технология QR-кодов для ускоренного ввода данных итоговых протоколов в систему ГАС "Выборы" и тестировали Комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения.