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Единый день голосования - 2017
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Россия подводит итоги единого дня голосования

Политика
11 сентября, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов страны

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Итоги единого дня голосования, в ходе которого выборы регионального и муниципального уровней, местные референдумы прошли в большинстве субъектов РФ, предстоит подвести избирательным комиссиям в понедельник. Проводить "разбор полетов" будут и партии, участвовавшие в кампании, и электоральные эксперты.

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Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму. В 16 регионах (Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе) жители выбирали глав субъектов. Главу Адыгеи выбирали депутаты республиканского парламента.

В шести субъектах РФ (в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) избирали депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.

По имеющейся на данный момент информации, нигде из 16 регионов, где избирались главы, не предвидится второго тура: все временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют с заметным отрывом от конкурентов.

Так, врио главы Бурятии Алексей Цыденов по итогам обработки 75,8% протоколов получает 87,15%, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,2% голосов после анализа свыше половины протоколов. Глава Томской области Сергей Жвачкин, переизбирающийся на этот пост, набирает почти 59% голосов после анализа 68% протоколов, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев после обработки 51,57% протоколов получает, по данным облизбиркома, 60,84%. А врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев лидирует с результатом 74,92% голосов избирателей после обработки 26,18% протоколов.

Жалоб немного

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб, поступивших в Центризбирком в ходе предвыборной кампании, стало меньше по сравнению с прошлыми выборами.

"Я хочу постучать [по дереву, чтобы не сглазить], но сейчас в предвыборный период мы несколько жалоб рассматривали, меньше было обращений", - сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова заверила, что все жалобы будут проанализированы, будут сделаны выводы. "Ничего скрывать не собираемся", - подчеркнула она.

Снизилось и число жалоб, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. "К уполномоченному по правам человека почти в три раза меньше поступило жалоб и обращений, чем в прошлые два года", - проинформировала омбудсмен Татьяна Москалькова в информационном центре ЦИК РФ.

Не торопитесь отчитываться

При этом Памфилова призвала коллег из региональных комиссий не торопиться с подведением итогов голосования, рассмотреть все поступившие жалобы. "Голосование закончилось, а расхлебывать будем. Я всех предупредила, чтобы не торопились подводить итоги", - сказала она.

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Подводить итоги предстоит и партиям, участвовавшим в выборах.

И если "Единая Россия" в целом довольна результатом, подтвердив на этих выборах, по словам главы своего Высшего совета Бориса Грызлова, "позиции ведущей, главной партии страны", ее оппонентам есть о чем задуматься.

Так, "Справедливая Россия" ставит под сомнения парламентские выборы на Кубани. "По Краснодарскому краю сейчас готовится большой материал, мы намерены обратиться в ЦИК, правоохранительные органы и признавать, скорее всего, выборы по Краснодарскому краю не будем", - заявил ТАСС член Центрального совета справороссов Михаил Емельянов.

КПРФ и ЛДПР недовольны датой голосования.

"Мы подвели предварительные итоги и считаем, что укрепили позиции на Дальнем Востоке, в Сибири", - заявил журналистам председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом, по его мнению, выборы проходили в неудобное для избирателей время и их нужно было провести в конце октября или в марте. "В результате три четверти [избирателей] крупных городов проигнорировали эти выборы, им некогда участвовать в таких выборах", - утверждает глава компартии.

Негодовал по поводу сентябрьского голосования и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако эксперты полагают, что выборы отвечали требованиям легитимности и конкурентности.

"Легитимность выборов соблюдена полностью. Избирательная кампания была конкурентной и прозрачной", - заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он также отметил, что само голосование прошло спокойно.

Его точку зрения разделяет и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. "Выборы прошли спокойно, единый день голосования завершился достойно", - сказал он.

Стресс-тест пройден

По мнению экспертов, прошедшие выборы стали своего рода стресс-тестом для избирательной системы, в том числе в связи с тем, что именно на них проходили обкатку законодательные и технические новации, которые в полной мере будут использованы в марте 2018 года на президентских выборах.

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Так, в 20 регионах, где проходили выборы губернаторов и заксобраний, избиратели впервые могли проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации без открепительных удостоверений. Подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания можно было не ранее чем за 45 дней до выборов в территориальных и участковых избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг. По данным зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, такой возможностью воспользовались около 226 тыс. человек. По его словам, это хороший показатель, который "позволил достаточно активно протестировать эти программы в преддверии президентской кампании".

"Мы понимаем, что в рамках президентской кампании, конечно, цифра будет значительно выше 3 млн человек. Нам надо с этой работой справиться, потому что есть ошибки при написании заявлений", - констатировал он.

Кроме того, на этих выборах применялась технология QR-кодов для ускоренного ввода данных итоговых протоколов в систему ГАС "Выборы" и тестировали Комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения.

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Единый день голосования - 2017
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич Радаев, Валерий Васильевич Зюганов, Геннадий Андреевич Жвачкин, Сергей Анатольевич Любимов, Николай Викторович Грызлов, Борис Вячеславович Емельянов, Михаил Васильевич Памфилова, Элла Александровна Куйвашев, Евгений Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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