Действующий белгородской губернатор лидирует на выборах после обработки 83% протоколов

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БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Евгений Савченко, занимающий пост губернатора Белгородского региона на протяжении 24 лет, уверенно лидирует на выборах после обработки 83,28% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ГАС "Выборы".
Сейчас Савченко ("Единая Россия") набирает 68,61% голосов.
На втором месте находится кандидат от КПРФ Станислав Панов (16,52%), на третьем - кандидат от ЛДПР Константин Климашевский с 8,18% голосов. Позади всех конкурентов по-прежнему располагается генеральный директор строительной компании ООО "СМУ-55" и член "Партии ветеранов России" Эдуард Чаусов, у него 4,31%.