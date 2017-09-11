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Действующий белгородской губернатор лидирует на выборах после обработки 83% протоколов

Политика
11 сентября, 0:36 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 11, сентября. /ТАСС

Евгений Савченко набирает 68,61% голосов

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БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Евгений Савченко, занимающий пост губернатора Белгородского региона на протяжении 24 лет, уверенно лидирует на выборах после обработки 83,28% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ГАС "Выборы".

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Сейчас Савченко ("Единая Россия") набирает 68,61% голосов.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Станислав Панов (16,52%), на третьем - кандидат от ЛДПР Константин Климашевский с 8,18% голосов. Позади всех конкурентов по-прежнему располагается генеральный директор строительной компании ООО "СМУ-55" и член "Партии ветеранов России" Эдуард Чаусов, у него 4,31%.

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