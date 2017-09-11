Выборы в СЗФО: два уголовных дела, но в целом все спокойно

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Представители избиркомов регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где 10 сентября прошли региональные и местные выборы, сходятся во мнении, что в целом день голосования прошел без серьезных нарушений. Самыми неспокойными оказались местные выборы в Пскове и Кульмоловском городском поселении Ленинградской области, где возбуждены уголовные дела в связи с возможным подкупом избирателей. Из заметных событий воскресенья также продление голосования на два часа в Калининградской области и Карелии, где выбирали глав регионов.

Выборов много, жалоб мало

В избиркоме Новгородской области, где досрочно выбирали губернатора, констатируют, что выборы прошли без нарушений.

"Выборы проходили спокойно, каких-либо существенных нарушений не было. Были звонки на горячую линию - либо уточняли номер избирательного участка, где проголосовать, либо были вопросы жителей не нашего региона, которые хотели проголосовать на наших выборах", - сообщила в ходе прямого включения с Санкт-Петербургским региональным информационным центром ТАСС глава избиркома области Татьяна Лебедева.

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По ее словам, на 543 избирательных участках региона было заявлено 1149 наблюдателей, из них присутствовали 999, ход выборов освещали 57 журналистов из 75 аккредитованных на день голосования.

Самые масштабные в СЗФО муниципальные выборы прошли в Вологодской области - 220 избирательных кампаний, в том числе выборы в думу Череповца. "Все участки у нас закрылись, идет завершающий этап - подсчет голосов, подготовка итоговых протоколов. Очень интересно будет посмотреть, как отработает технология QR-кодов, чтобы для себя поставить задачу использовать эту технологию вообще на всех участках, посмотреть, как это работает, чтобы исключить человеческий фактор. В целом выборы проходят спокойно, никаких резонансных событий у нас не произошло", - сказал глава избиркома региона Денис Зайцев.

По его словам, жалоб на нарушения было немного с учетом количества избирательных кампаний. Всего их поступило пять - жаловались на ход голосования и незаконную агитацию, но ни одна из жалоб не подтвердилась. Жителям Вологодской области необходимо было избрать 90 глав сельских поселений в 25 муниципалитетах из 28-ми, а также депутатов двух городских округов и 128 сельсоветов.

Продление времени голосования

В Калининградской области и Карелии время голосования было продлено на два часа. "Республика Карелия всегда отмечалась не очень высокой активностью избирателей, поэтому пытались предпринять все возможные меры, можно сказать, даже исчерпывающие, чтобы проинформировать избирателей. Увеличение времени голосования было направлено на максимальное удобство избирателей, чтобы избиратель мог в удобное для себе время прийти и проголосовать", - пояснил во время включения с Санкт-Петербургским региональным инфоцентром ТАСС председатель избиркома республики Алексей Бахилин.

"Работа всех участковых комиссий Республики Карелия прошла в штатном режиме, каких-либо нарушений нами не фиксировалось, в том числе посредством обратной связи с наблюдателями и членами комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, мы были на связи со СМИ, которые освещали работу УИК и ход голосования", - добавил он.

По словам Бахилина, поступившие жалобы были связаны с мнением заявителей об агитации в социальных сетях в сторону того или иного кандидата. "Мы их направили для проверки в правоохранительные органы, все они носят незначительный характер", - сказал глава избиркома республики.

В Калининградской области избирком также констатирует отсутствие заметных нарушений.

"Обстановка была в абсолютно правовом поле и режиме. За день поступило шесть обращений в избирательную комиссию. Эти обращения не носили характера нарушения избирательного законодательства, который мог бы влиять на установление итогов голосования. Всем заявителям ответы подготовлены", - сообщила во время включения с Санкт-Петербургским региональным инфоцентром ТАСС председатель областного избиркома Инесса Винярская.

Уголовное дело в Пскове

Избирком Псковской области отмечает большое количество проголосовавших досрочно на выборах в городскую думу и не исключает связь этого с действиями ряда кандидатов.

"В этом году в городе Пскове как никогда высокое количество избирателей проголосовали досрочно. И такое количество избирателей беспрецедентно. По мнению организаторов избирательного процесса, правоохранительных органов, это связано с системной, хорошо скоординированной работой отдельных депутатов по одномандатным избирательным округам, применением, можно сказать, достаточно сомнительных схем, которые правоохранительными органами уже квалифицированы", - сообщил глава областного избиркома Николай Цветков.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 141 УК, пункты "а" и "в", это воспрепятствование реализации избирательных прав граждан путем подкупа группой лиц по предварительному сговору. Вообще беспрецедентная ситуация, которая войдет в историю", - добавил он.

При этом, по словам Цветкова, возможные нарушения произошли за пределами избирательных участков. "На территории избирательных участков процедура голосования и подсчета голосов организована в соответствии с законом", - сказал он, добавив, однако, что "в рамках возбужденного уголовного дела были задержания лиц, которые воспрепятствовали" реализации избирательных прав.

Уголовное дело в Ленинградской области

Уголовное дело возбуждено и в Ленинградской области в связи с голосованием на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района, сообщил ранее глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"Уголовное дело было возбуждено по статье 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Это касается подкупа избирателей. Я не могу комментировать, что там реально происходит. То, что было в СМИ и соцсетях, - эти факты проверены и находятся в доказательной базе", - сказал Лебединский, отвечая на вопрос ТАСС.

Подробности расследования пока неизвестны, в следственном управлении СК по Ленинградской области воздержались от комментариев по ситуации до понедельника, сославшись на проведение процессуальных действий. По данным СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолово проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах.

Остальные кампании и сам процесс голосования в Ленинградской области, где в воскресенье были довыборы в Государственную думу по одномандатному округу и в местное Заксобрание, прошли спокойно.