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На выборах губернатора Пермского края после обработки 76% протоколов лидирует Решетников

Политика
11 сентября, 1:06 дата обновления: 11 сентября, 1:50 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, сентября. /ТАСС

Врио главы Пермского края лидирует на выборах губернатора с 81% голосов

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Пермского края Максим Решетников лидирует на выборах губернатора с 81% голосов по итогам обработки почти 76% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в краевой избирательной комиссии.

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"На 03:00 (01:00 мск) обработано 75,98% протоколов, 81,9% избирателей проголосовали за Решетникова, 7,61% - за Филатову, 3,79% - за Постникова, 2,78% - за Аликина и 1,58% - за Степанова", - сообщили в избиркоме.

В Пермском крае в воскресенье прошли выборы губернатора региона. На пост главы Прикамья претендуют пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

Высших должностных лиц выбирали в этом году в единый день голосования в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

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