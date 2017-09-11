На выборах губернатора Пермского края после обработки 76% протоколов лидирует Решетников

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Пермского края Максим Решетников лидирует на выборах губернатора с 81% голосов по итогам обработки почти 76% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в краевой избирательной комиссии.
"На 03:00 (01:00 мск) обработано 75,98% протоколов, 81,9% избирателей проголосовали за Решетникова, 7,61% - за Филатову, 3,79% - за Постникова, 2,78% - за Аликина и 1,58% - за Степанова", - сообщили в избиркоме.
В Пермском крае в воскресенье прошли выборы губернатора региона. На пост главы Прикамья претендуют пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").
Высших должностных лиц выбирали в этом году в единый день голосования в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.