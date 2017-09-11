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На выборах главы Удмуртии лидирует врио главы республики Бречалов

Политика
11 сентября, 1:10 дата обновления: 11 сентября, 2:22 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 11, сентября. /ТАСС

К настоящему времени обработано более 95% протоколов

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ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов по итогам обработки более 95% протоколов набрал 78% голосов избирателей. Об этом журналистам сообщили в Центризбиркоме Удмуртии.

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"Обработано 95,1% протоколов. У Бречалова 78,01% голосов избирателей, у Бодрова - 8,81%, Юнусова - 4,89%, Ягафарова - 3,19%, Иванова - 2,48%", - сообщили в Центризбиркоме.

В Удмуртии в воскресенье прошли досрочные выборы главы республики и выборы депутатов Госсовета региона. В выборах главы республики приняли участие пять кандидатов: депутат Госсовета Удмуртии V созыва Владимир Бодров (КПРФ), врио главы Удмуртии Александр Бречалов ("Единая Россия"), руководитель муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Фарид Юнусов и главный инженер научно-производственной фирмы "Инженерно-строительные изыскания" Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах депутатов Госсовета Удмуртии по результатам обработки более 95% протоколов подавляющее большинство голосов избирателей - 63,11% - получила "Единая Россия", у КПРФ - 15,04%, ЛДПР - 8,96%, "Справедливой России" - 6,69%, партии "Родина" - 1,65%, "Коммунисты России" - 1,47%.

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Бречалов, Александр Владимирович
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