После подсчета 73% протоколов в Марий Эл на выборах лидирует врио главы региона Евстифеев

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ЙОШКАР-ОЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев лидирует на досрочных выборах на пост губернатора региона после подсчета 73,7% бюллетеней. Об этом сообщает ЦИК республики.
"Лидирует врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (88,41%), на втором месте - Альберт Федоров (ЛДПР, 5,07%), третьем - Наталья Глущенко ("Справедливая Россия", 3,45%) и четвертом - Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за справедливость", 1,76%)", - сказано в сообщении ЦИК региона.
Явка избирателей на выборах составила 43,4%. На прошлых выборах руководителя республики в 2015 году этот показатель составил 47,09%.
В единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.
Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.